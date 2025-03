Medienmitteilung

Resultate 4. Quartal 2024

Der Auftragseingang im 4. Quartal bestätigt eine leichte Verbesserung bei den Investitionen der Halbleiterindustrie, wobei die Aufträge um 3% gegenüber dem Vorquartal und um 13% gegenüber dem Vorjahr stiegen und im Vergleich zu 2023 weniger saisonale Schwankungen verzeichneten. Der Umsatz im 4. Quartal betrug CHF 283 Mio. Dies entspricht einer Steigerung von 28% im Vergleich zum Vorjahr und liegt damit im mittleren Bereich der Prognose von CHF 270 bis 300 Mio. für das vierte Quartal.

Im Umsatz des 4. Quartals sind CHF 22 Mio. Umsatz aus dem 3. Quartal 2024 enthalten da sich die vollständige Umsatzrealisierung durch die ERP-Umstellung verzögerte.

Das Book-to-Bill-Verhältnis betrug 0,94, bereinigt um den Umsatzübertrag aus dem 3. Quartal betrug es 1,02.

Resultate für das Gesamtjahr 2024

Der Auftragseingang für das Gesamtjahr in Höhe von CHF 1’033 Mio. stieg im Vergleich zum Vorjahr um 49%, was auf das sich allmählich verbessernde Halbleitergeschäft (SEMI) zurückzuführen ist. Der Geschäftsbereich Advanced Industrials (ADV) verzeichnete geringere saisonale Effekte zum Jahresende und weniger grosse Projektaufträge, während sich das Segment Global Service (GSE) im Laufe des Jahres verbesserte.

Der Nettoumsatz stieg um 6% auf CHF 942 Mio., da das Wachstum der Halbleitersparte das geringere Service- und Industriegeschäft überkompensierte.

Die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr betrug 31,2% und spiegelt das höhere Umsatzvolumen und die operativen Verbesserungen wider.

Der freie Cashflow betrug CHF 183 Mio., etwa das Niveau von 2023, trotz höheren Umlaufvermögens durch die ERP-Umstellung.

Ausblick für 2025

VAT erwartet, dass 2025 ein Wachstumsjahr sein wird, angetrieben durch Investitionen infolge des Technologiewandels bei Halbleitern, insbesondere für 2-nm-Node-Fertigungslinien, Gate-All-Around-Architekturen (GAA) und Atomic-Layer-Deposition-Systeme (ALD); die Nachfrage chinesischer Erstausrüster dürfte hoch bleiben, um die wirtschaftliche Eigenständigkeit zu untermauern; KI-Entwicklungen dürften die Nachfrage nach elektronischen Geräten wie Smartphones antreiben.

ADV erwartet eine Erholung bei wissenschaftlichen Instrumenten und industriellen Anwendungen; GSE erwartet eine höhere Nachfrage aufgrund von Upgrades und Nachrüstungen bestehender Halbleiterfabriken und einer höheren Auslastung bestehender Kapazitäten.

VAT erwartet für 2025 eine Zunahme von Aufträgen, Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Reingewinn und FCF.

Prognose für das 1. Quartal 2025

Die VAT erwartet einen Umsatz von CHF 275 bis 295 Mio.

Q4 2024

in Mio. CHF Q4 2024 Q3 2024 Veränderung1 Q4 2023 Veränderung2 Auftragseingang 267.5 259.1 +3,3% 236.5 +13.1% Nettoumsatz 283.2 209.4 +35,2% 221.8 +27,7% Auftragsbestand 370.3 388.7 -4,7% 291.6 +27,0%

Gesamtjahr 2024

in Mio. CHF 2024 2023 Veränderung Auftragseingang 1’033.3 691.9 +49,3% Nettoumsatz 942.2 885.3 +6,4% EBITDA 293.7 270.9 +8,4% EBITDA-Marge 31,2% 30,6% +0,6 PP Reingewinn 211.8 190.3 11,3% Gewinn je Aktie (in CHF) 7.06 6.35 +11,3% Capex 55.7 69.2 -19,6% Freier Cashflow3 183.2 188.8 -2,9% Dividende je Aktie (in CHF)4 6.25 6.25 unverändert Anzahl der Beschäftigten5 3’203 2’666 +20,1% 1 Quartal zu Quartal. 2 Im Vergleich zum Vorjahr.

3 Der freie Cashflow wird berechnet als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit abzüglich des Cashflows aus der Investitionstätigkeit.

4 Vorschlag des Verwaltungsrats an die Aktionäre auf der Generalversammlung am 29. April 2025. 5 Anzahl der Beschäftigten, ausgedrückt in Vollzeitäquivalenten (FTE).

Zusammenfassung des vierten Quartals 2024

Die Nachfrage nach VAT-Produkten stieg im Laufe des Jahres 2024 allmählich an, wobei die Auftragsrate im 4. Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum weiter anstieg. Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum 3. Quartal 2024 an, was auf eine langsame Erholung der Investitionen im Bereich Halbleiter hindeutet. Im 4. Quartal wurden starke Auftragseingänge im Bereich Halbleiter und von asiatischen Kunden beobachtet, wobei die Aufträge des Geschäftsbereichs ADV im Vergleich zum Vorjahr zurückgingen.

Im Segment Ventile stieg der Auftragseingang im 4. Quartal 2024 um 16% gegenüber dem gleichen Quartal 2023 und um 4% gegenüber dem 3. Quartal 2024. Im 4. Quartal 2024 stieg der Umsatz um 31% gegenüber dem Vorjahreszeitraum und um 35% gegenüber dem 3. Quartal 2024. Dies war hauptsächlich auf die starke Leistung des VAT-Geschäftsbereichs Halbleiter zurückzuführen, der im Vergleich zum Vorjahr um 50% zulegte, da sich die Kunden auf ein erhebliches Marktwachstum im Jahr 2025 vorbereiteten, welches durch technologische Veränderungen in den Bereichen Logik und Speicher vorangetrieben wird. Der Umsatz im Segment Global Service lag im 4. Quartal 37% über dem des 3. Quartals 2024 und 15% über dem des gleichen Zeitraums im Jahr 2023. Während sich die begrenzten Investitionsausgaben der grossen Chiphersteller auf die Serviceumsätze im 3. Quartal auswirkten, zog die Nachfrage wieder an. Dies ist unter anderem auf die steigende Nachfrage nach Upgrades älterer Produktionsanlagen für die Chipherstellung zurückzuführen.

Infolgedessen belief sich der Gesamtauftragseingang der Gruppe im 4. Quartal auf CHF 268 Mio., 13% mehr als im gleichen Quartal 2023, während der Nettoumsatz um 28% auf CHF 283 Mio. stieg. Der Nettoumsatz im 4. Quartal lag leicht unter der Mitte der prognostizierten Spanne von CHF 270 bis 300 Mio. und enthielt einen Umsatz von CHF 22 Mio. aus dem 3. Quartal, der aufgrund von Fakturierungsproblemen im Zusammenhang mit der Einführung eines neuen ERP-Systems im 3. Quartal in das 4. Quartal verschoben wurde. Im Vergleich zum 3. Quartal 2024 stiegen der Auftragseingang und der Nettoumsatz um 3% bzw. 35%. Anders als in den beiden Vorjahren war im 4. Quartal 2024 keine Saisonalität bei den Bestellungen zu beobachten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Kunden ihre Aufträge nicht vorzogen, hauptsächlich weil sie nicht mit Preiserhöhungen rechneten und es an grösseren projektbezogenen Aufträgen mangelte.

Resultate für das Gesamtjahr 2024

Im Jahr 2024 erlebte die globale Halbleiterindustrie – der grösste Markt von VAT – ein Übergangsjahr. Dies folgte auf eine Verlangsamung, die gegen Ende 2022 einsetzte und sich erst gegen Ende 2023 in eine Erholung wandelte. Die Verbreitung künstlicher Intelligenz (KI) und die anhaltende Digitalisierung trugen zur allgemeinen Erholung des Marktes bei. Das Ausbleiben der erwarteten Ersatzinvestitionen bei Konsumgütern wie Smartphones und PCs deutet jedoch darauf hin, dass sich der Halbleitermarkt noch im Umschwung befindet. Noch hat die zunehmende KI-Rechenleistung nicht zu einer umfassenden Modernisierung von Rechenzentren geführt, und die Produktionskapazitäten für Speicherchips (DRAM und NAND) werden weiterhin nicht voll ausgeschöpft. Allerdings haben die Chiphersteller weiterhin an wichtigen technologischen Veränderungen gearbeitet, z.B. an 2-nm-Nodes, GAA-Chiparchitektur und Fertigungswerkzeugen wie ALD und EUV-Lithografie (EUV), die voraussichtlich bald Realität werden.

Die Gesamtinvestitionen der Chiphersteller in die Fertigungskapazität, gemessen an ihren Ausgaben für Wafer-Fab-Ausrüstung (WFE), sind Schätzungen zufolge im Jahr 2024 um etwa 4% gestiegen, insgesamt ein Zeichen für eine langsame Erholung der Marktnachfrage. Die Bereitstellung von Chips für Investitionen in KI durch Hyperscaler war eine wichtige Quelle für dieses Wachstum. Im Bereich Logik gingen die Investitionsausgaben um 6% zurück, da die hohen Investitionsniveaus der Jahre 2022 und 2023 noch nachwirkten. Ein Gegengewicht zu diesem Trend bildeten die Ausgaben für Speicher (+24%), wobei die KI-Initiativen zu einer Erweiterung der DRAM-Kapazitäten führten. NAND-Investitionen bleiben jedoch begrenzt. Das stärkste Wachstum bei den Investitionsausgaben wurde in japanischen und chinesischen Halbleiterfabriken beobachtet, wo der Anstieg 33% bzw. 11% betrug. Die Investitionsausgaben in Europa und Südkorea waren schwächer, da grosse Chiphersteller ihre Investitionspläne aufgrund von Umstrukturierungen verschoben haben.

Die WFE-Ausgaben sind Schätzungen zufolge im Jahr 2024 um etwa 4% auf knapp über USD 100 Mrd. gestiegen. Die Kernproduktbereiche der VAT, Beschichtungen und Ätzen, verzeichneten ein Wachstum von 5% bzw. 12%; auf sie entfielen etwa 45% der gesamten WFE-Ausgaben. Lithografie ging um 4% zurück. Grund sind geringere Ausgaben in China nach zwei Jahren starken Wachstums in Verbindung mit den hohen Kosten der neuesten Generation von EUV-Lithografiegeräten. Lithografie macht jetzt etwa 28% der WFE aus. Chinesische WFE-Verkäufe waren ein wichtiger Treiber des WFE-Wachstums im Jahr 2024, das auf USD 41 Mrd. für 2024 geschätzt wird, da China so schnell wie möglich Selbstversorgung in der Chipfertigung sicherstellen will.

Insgesamt profitierte die VAT auf dem Halbleitermarkt von den chinesischen Autarkiebestrebungen und der starken Nachfrage sowohl nach im Inland hergestellten Halbleiter-Fertigungswerkzeugen als auch nach importierten Werkzeugen von etablierten Herstellern. Die WFE-Ausgaben stiegen auch im Bereich Abscheidung und Ätzen, wo VAT einen stärkeren Marktanteil hat, was ebenfalls zum Gesamtumsatzwachstum aus dem Verkauf neuer Halbleiter-Ventile beitrug. VAT’s Marktanteil im Marktsegment für Halbleiter und Halbleiter-nahe Vakuumventile stieg auf 70% an, im Vergleich zu 68% im Vorjahr.

Im Segment Global Service, das zu über 90% an den Halbleitermarkt verkauft, stiegen die Aufträge um 27%. Während die Halbleiterfabriken im Jahr 2023 während des Tiefstands ganze Fertigungsstrassen stilllegten und die Lagerbestände an Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien reduziert wurden, stiegen die Auslastungsraten im Jahr 2024 wieder an und erreichten bei allen Chiptypen einen Spitzenwert von fast 80%. Dennoch führte die Tatsache, dass die grossen Chiphersteller Mitte 2024 ihre Kapitalausgaben auf Eis legten, im zweiten Halbjahr zu einem langsameren Servicegeschäft, da die Wartungsarbeiten angesichts einer möglichen Stilllegung der Halbleiterfabriken reduziert wurden. Upgrades und Nachrüstungen wurden im zweiten Halbjahr wieder aufgenommen, als die wichtigsten Logik- und Speicherchiphersteller Pläne zur Modernisierung bestehender Halbleiterfabriken für hochmoderne Chips bekannt gaben.

Die Märkte des Geschäftsbereichs Advanced Industrials bieten ein gemischtes Bild. Im Jahr 2024 blieb das Geschäft im Zusammenhang mit Solarenergie schwach und die Investitionstätigkeit in diesem Sektor war weiterhin schleppend. Darüber hinaus ist die erwartete Nachfrage nach wissenschaftlichen und medizinischen Testgeräten nach COVID im Jahr 2024 nicht eingetreten und wurde auf das Jahr 2025 verschoben. Auch die Nachfrage nach Anwendungen für die Automobilindustrie, wie Siliziumkarbid (SiC) für Elektrofahrzeuge, war begrenzt. Die Nachfrage nach Ventilen im Bereich der Kernfusion ist jedoch weiterhin hoch und die Gründung von mehr privat finanzierten Unternehmen, insbesondere in den Vereinigten Staaten, hat zu einer zusätzlichen Nachfrage geführt. Und schliesslich hat die Reaktivierung von Kernkraftwerken in Europa und den Vereinigten Staaten, die auf die Ziele zur Reduzierung von CO 2 -Emissionen und den steigenden Bedarf an Rechenzentren zurückzuführen ist, die Nachfrage nach UF6-Ventilen von VAT beschleunigt, die bei der nuklearen Anreicherung zum Einsatz kommen.

Innovation bleibt für die VAT neben der Fähigkeit, ausreichende Produktionskapazitäten bereitzustellen, ein Differenzierungsmerkmal

Die VAT hat Innovation sowohl in ihrem bestehenden Produktionsportfolio als auch in neuen Produkten in Adjacencies als wesentliches Unterscheidungsmerkmal identifiziert. Die Kunden vertrauen darauf, dass die VAT technologische Fortschritte vorantreibt, die der Chipherstellung und anderen Hochvakuumanwendungen zugutekommen. Im Jahr 2024 erreichte die VAT mit CHF 61 Mio. einen neuen Rekordwert bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung und erhöhte damit die Investitionen in Innovation und Produktentwicklung um 13%. Dies entspricht 6.5% des Umsatzes und liegt damit im Rahmen des langfristigen Zielkorridors von 5–6%.

Als Ergebnis kontinuierlicher Innovationsbemühungen und enger Zusammenarbeit mit ihren Kunden sicherte sich die VAT 132 Spezifikationsgewinne für zukünftige Fertigungsplattformen, 10% mehr als die bisherigen Rekordspezifikationsgewinne im Jahr 2023. Diese Gewinne, die in Adjacencies und bei Leading-Edge Chip-Fertigungsanwendungen erzielt wurden, verschaffen der VAT schon jetzt einen Einblick in das Geschäft der nächsten zwei bis fünf Jahre.

Die VAT hat auch den Bau ihrer zweiten Produktionsstätte in Penang, Malaysia, erfolgreich abgeschlossen. Mit dem Standort 1B wird die gesamte potenzielle installierte jährliche Produktionskapazität in Malaysia auf über CHF 1 Mrd. erhöht, was die Wachstumspläne der VAT über das Jahr 2027 hinaus unterstützen wird. Die Fähigkeit der VAT, aktiv in Kapazitäten zu investieren, ist ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für Kunden und trägt massgeblich dazu bei, das Unternehmen als bevorzugten Lieferanten zu positionieren. Im Jahr 2024 erzielte die Fertigungsstätte in Penang mit c. CHF330 Mio. oder gut 35% der Gesamtproduktionsleistung der VAT die höchste Produktionsleistung bis dato.

Die Arbeiten am Innovationszentrum in der Schweiz wurden 2024 fortgesetzt. Es wird im April 2025 eröffnet werden und sowohl Räumlichkeiten für Forschung und Entwicklung als auch für Büros bieten. Darüber hinaus stellt die VAT zusätzliche Flächen zur Verfügung, um in Haag eine eigene Produktion zur Herstellung von Vakuumlösungen für europäische Kunden einzurichten.

Im Vergleich zum Jahr 2023 spiegeln die besseren Ergebnisse die Erholung des Investitionsumfelds im Halbleiterbereich wider, wobei der Anstieg noch bevorsteht

Die gesamten Auftragseingänge beliefen sich auf CHF 1’033 Mio., was einem Anstieg von 49% gegenüber dem niedrigen Niveau von 2023 entspricht. Der Anstieg spiegelt ein insgesamt stärkeres Investitionsumfeld bei Anlagen für die Halbleiterfertigung wider. Die gesamten Auftragseingänge gegen Ende 2024 zeigen eine übliche Aktivität der Kunden im derzeitigen Markt an. Die Lagerbestände bei den Kunden lagen zum Jahresende wieder auf einem normalen Niveau. Ende des Jahres 2024 belief sich der Auftragsbestand der VAT auf CHF 370 Mio., was einem Anstieg von 27% gegenüber 2023 entspricht, aber immer noch etwa 28% unter dem Rekordwert von Ende 2022 liegt. Insgesamt werden über 60% dieser Aufträge in den nächsten zwei Quartalen ausgeführt werden.

Der Nettoumsatz der Gruppe erreichte im Jahr 2024 CHF 942 Mio., was einem Anstieg von 6% gegenüber 2023 entspricht. Die Erholung war im Geschäftsbereich Halbleiter am stärksten ausgeprägt, der im Laufe des Jahres einen Anstieg von 22% verzeichnete. Im Segment Global Service sank der Umsatz aufgrund schwächerer Upgrade-Aktivitäten um 3%. Der Umsatz des Geschäftsbereichs Advanced Industrials war aufgrund des starken Rückgangs der Investitionstätigkeit, vor allem im Solarendmarkt um 27% niedriger als im Jahr 2023. Wechselkursschwankungen, insbesondere des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken, hatten einen negativen Einfluss von etwa drei Prozentpunkten auf den Nettoumsatz des Jahres 2024.

Der Bruttogewinn[1] stieg im Vergleich zum Jahr 2023 um 15% auf CHF 626 Mio. Die Bruttogewinnmarge[2] für das Jahr stieg von 62% im Vorjahr auf 66%, was auf den Aufbau von Nettoumlaufvermögen, operative Effizienzsteigerungen sowie Mixeffekte zurückzuführen ist.

Die Personalkosten ausgedrückt als Prozentsatz des Nettoumsatzes stiegen von 24% im Jahr 2023 auf 26% im Jahr 2024, was die anhaltenden Investitionen der VAT in hochqualifizierte fest angestellte Mitarbeitende zur Vorbereitung auf den nächsten Marktaufschwung widerspiegelt. In absoluten Zahlen stiegen die Personalkosten um CHF 32 Mio. Die Gesamtzahl der Mitarbeitenden (gemessen in FTE) stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20% von 2’666 auf 3’203.

Durch operative Massnahmen, die bessere Fixkostenabsorption und gezielte Investitionen konnte die VAT den EBITDA im Jahr 2024 um 8% auf CHF 294 Mio. erhöhen. Kontinuierliche Effizienzsteigerungen trugen insbesondere im zweiten Halbjahr etwa drei Prozentpunkte zur EBITDA-Marge bei. Die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr stieg gegenüber 2023 um 0,6 Prozentpunkte auf 31,2% und lag damit immer noch leicht unter dem EBITDA-Margenband von 32% bis 37%. Die EBITDA-Marge im zweiten Halbjahr lag jedoch bei über 32%. Die VAT ist weiterhin bestrebt, ausreichende Kapazitäten vorzuhalten, um ihre Kunden im Falle des erwarteten Marktwachstums bedienen zu können. Wechselkursschwankungen, vor allem des US-Dollars gegenüber dem Schweizer Franken, wirkten sich auf vergleichbarer Basis mit etwa 0,9 Prozentpunkten positiv auf die ausgewiesene EBITDA-Marge des Jahres 2024 aus.

Der EBIT der VAT belief sich im Jahr 2024 auf CHF 250 Mio., ein Anstieg von 9% gegenüber 2023, während die EBIT-Marge um etwa 0,8 Prozentpunkte auf 26,6% stieg.

Unterhalb der EBIT-Linie verzeichnete die VAT ein positives Nettofinanzergebnis von etwa CHF 2 Mio., eine wesentliche Verbesserung gegenüber dem Nettofinanzverlust von CHF 21 Mio. im Vorjahr als das Unternehmen Netto-Währungsverluste aus Finanzierungstätigkeiten hinnehmen musste.

Der Gewinn vor Steuern (EBT) stieg um 22% von CHF 207 Mio. auf CHF 253 Mio. Der effektive Steuersatz für 2024 stieg von 8% im Vorjahr auf 16%. Dies ist hauptsächlich auf zusätzliche Steueraufwendungen im Zusammenhang mit der globalen Mindeststeuer in der Schweiz und Einmaleffekten aus den Vorjahren zurückzuführen, die den effektiven Steuersatz im Jahr 2023 gesenkt hatten.

Der Reingewinn für 2024 stieg auf CHF 212 Mio., 11% mehr als im Jahr 2023. Die Nettoverschuldung der VAT belief sich am 31. Dezember 2024 auf CHF 84 Mio. Das ergibt einen Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung/EBITDA) von ungefähr 0,3 gegenüber 0,2 am Ende des Jahres 2023.

Erheblicher freier Cashflow trotz höherem Nettoumlaufvermögen, unterstützt durch geringere Kapitalinvestitionen

Eine der wichtigsten Kennzahlen der VAT und Grundlage für die Dividendenfestlegung ist der freie Cashflow, der im Jahr 2024 um 3% auf CHF 183 Mio. zurückging, gegenüber CHF 189 Mio. im Jahr 2023. Die Mittelzuflüsse aus der Geschäftstätigkeit gingen um etwa CHF 16 Mio. zurück, während die Mittelabflüsse für Investitionen um CHF 13 Mio. sanken, und zwar von CHF 69 Mio. im Jahr 2023 auf CHF 56 Mio. im Jahr 2024. Angesichts der Marktentwicklungen, insbesondere bei Halbleitern, hat die VAT einen Teil ihrer Investitionstätigkeit auf 2025 verschoben. Die Investitionsquote von etwa 6% für das Jahr liegt immer noch leicht über dem Zielkorridor von 4–5% und umfasst Investitionen in Werk 1B in Malaysia und das Innovationszentrum in der Schweiz, das in der ersten Hälfte des Jahres 2025 fertiggestellt sein wird.

Zum Jahresende 2024 belief sich das Nettoumlaufvermögen auf CHF 312 Mio., was einem Anstieg von etwa 28% gegenüber dem Jahresende 2023 entspricht. Das Nettoumlaufvermögen machte 33% des Umsatzes aus, was einem Anstieg von sechs Prozentpunkten gegenüber 2023 entspricht. Dieser Anstieg ist auf die Vorbereitung auf erforderliche Produktionskapazitäten zurückzuführen, um die Kundennachfrage besser zu bedienen, sowie auf eine strategische Neuausrichtung der Lieferkette nach der ERP-Umstellung, einschliesslich der selektiven Lagerhaltung von Schlüsselkomponenten, um die betriebliche Effizienz zu steigern und die Vorlaufzeiten in Zukunft zu verkürzen.

Der freie Cashflow in Prozent des Nettoumsatzes ging im Jahr 2024 von 21% auf 19% leicht zurück. Der Umwandlungssatz des freien Cashflows betrug 62% des EBITDA. Der den Aktionären zustehende freie Cashflow belief sich auf CHF 179 Mio. gegenüber CHF 182 Mio. im Vorjahr.

Der Verwaltungsrat der VAT wird bei der Generalversammlung am 29. April 2025 für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr eine unveränderte Dividende von CHF 6.25 je Namenaktie vorschlagen. Dies spiegelt die anhaltend solide Generierung von freiem Cashflow im Jahr 2024 und die erwartete positive Geschäftsentwicklung im Jahr 2025 wider. Die vorgeschlagene Dividende von CHF 6.25 je Namenaktie wird aus den kumulierten Gewinnen des Unternehmens bezahlt. Der Vorschlag beläuft sich auf eine Gesamtdividende von CHF 187.5 Mio. bzw. 105% des den Aktionären zustehenden freien Cashflows der VAT.

Ausblick: Der Technologiewechsel im Jahr 2025 wird es der VAT ermöglichen, das Marktwachstum zu übertreffen

Die VAT prognostiziert für das Jahr 2025 einen weiteren Anstieg der Investitionen in Anlagen für die Halbleiterfertigung, da die Installation und Aufrüstung neuer Fertigungswerkzeuge für hochmoderne Logikchips und leistungsstarke Speicherchips erhebliche Investitionen seitens der Chiphersteller erfordern werden. Grosse Hersteller von Logikchips haben bereits umfangreiche Investitionspläne für das Jahr 2025 angekündigt, die es ihnen ermöglichen werden, Erfahrungen mit der Produktion in kleinen Stückzahlen zu sammeln, bevor sie 2026 zur Massenproduktion übergehen. In Anbetracht dessen arbeiten Halbleiterfabriken mit Hochdruck daran, die Kapazität von Speichern mit hoher Bandbreite (HBM) zu erhöhen, und kündigen die teilweise Umstellung der vorhandenen DRAM-Kapazität an. Der technologische Wandel erstreckt sich über mehrere Anwendungen und Märkte und erfordert sowohl neue Projekte als auch Modernisierungsmassnahmen.

Darüber hinaus haben Hyperscaler, teilweise in Zusammenarbeit mit der US-Regierung, grosse Investitionsprogramme angekündigt, um der Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und Rechenzentren gerecht zu werden. Obwohl dies immer noch ein kleiner Teil des Marktes ist, glaubt die VAT, dass diese Investitionen eine schnellere KI-Adaption fördern werden. Abgesehen von den direkten Vorteilen, die der Bau neuer Rechenzentren mit sich bringt, wird die Verbreitung von KI auch den Verkauf neuer Geräte ankurbeln, wie z.B. KI-Smartphones und Laptops, die den neuen Anforderungen für KI-Modelle genügen.

Andererseits hat die globale Geopolitik insgesamt zu einem unbeständigeren Geschäftsumfeld geführt. Das regulatorische Umfeld hat die Technologien und Produkte, die verkauft werden können, stärker eingeschränkt. Der Welthandel ist einem erhöhten Risiko von Zöllen und möglichen Vergeltungsmassnahmen ausgesetzt. China investiert weiterhin in seine inländischen Produktionskapazitäten und strebt in den kommenden Jahren die Selbstversorgung an. Im Jahr 2024 erreichten die WFE-Verkäufe in China mehr als 40% der weltweiten Gesamtausgaben; Schätzungen für 2025 gehen von einem Rückgang der Ausgaben in China aus. Diese Ausgaben konzentrierten sich vorwiegend auf den Bereich der älteren Fertigungstechnologien.

Insgesamt erwarten globale Marktforschungsunternehmen ein weltweites WFE-Wachstum von etwa 5% und WFE-Ausgaben in Höhe von insgesamt USD 100–110 Mrd.

Die VAT ist sehr gut aufgestellt, um das für das Jahr 2025 und darüber hinaus erwartete Marktwachstum zu übertreffen. Die VAT erwartet, dass sie aufgrund ihres höheren Marktanteils bei Spitzentechnologieanwendungen in hohem Masse von dem erwarteten Technologiewandel profitieren wird. Die VAT war in der Vergangenheit stark auf dem Markt für Ätz- und Beschichtungswerkzeuge vertreten, sodass eine erwartete Verlagerung der WFE-Ausgaben von der Lithografie hin zu Ätzen und Beschichtung durch Mixeffekte positiv zum Wachstum der VAT beitragen wird. Insgesamt nimmt die für die Herstellung eines Chips benötigte Zeit zu, da für die Fertigung der Nanometer-Transistorstrukturen mehr Prozessschritte erforderlich sind. Daher müssen mehr Werkzeuge in den Halbleiterfabriken installiert werden, um den gleichen Durchsatz und den gleichen Ertrag zu erzielen. Dies wird der VAT im kommenden Jahr als zusätzlicher Wachstumstreiber dienen. Das Geschäft in angrenzenden Märkten wird ebenfalls von der gestiegenen Nachfrage nach hochmodernen Werkzeugen profitieren, da sich dadurch auch die Nachfrage nach den hochspezialisierten, fortschrittlichen Modulen und nach Bewegungskomponenten der VAT erhöht.

Im Segment Global Service wird das Geschäft mit Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen der VAT von einer weiteren Zunahme der Auslastung der Halbleiterfabriken profitieren. Angesichts der Ankündigung umfangreicher Investitionspläne zum Upgrade der Logikchips von 7 auf 3 nm und der DRAM-Speicher auf HBM wird erwartet, dass auch das Geschäft mit Upgrades und Modernisierungen davon profitieren wird. Im Segment ADV wird eine Erholung des Geschäfts mit wissenschaftlichen Instrumenten und Forschung erwartet. Es wird erwartet, dass Kunden, die ebenfalls den Halbleitermarkt bedienen im Einklang mit dem erwarteten Wachstum im Halbleitergeschäft der VAT ihre Investitionen fortsetzen werden, was zu mehr Aufträgen und höheren Umsätzen führt.

Auf dieser Grundlage prognostiziert die VAT für das Gesamtjahr 2025 einen Anstieg von Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und EBITDA Marge im Vergleich zum Jahr 2024.

Der Reingewinn und der freie Cashflow dürften im Jahr 2025 ebenfalls höher ausfallen; die Investitionsausgaben werden auf CHF 90–100 Mio. geschätzt.

Prognose für das 1. Quartal 2025

Die VAT erwartet Umsätze von CHF 275–295 Mio.

Segmentergebnisse im 4. Quartal und Gesamtjahr 2024

Ventile

in Mio. CHF Q4 2024 Q3 2024 Veränderung1 Q4 2023 Veränderung2 2024 2023 Veränderung2 Auftragseingang 227.3 218.6 4,0% 195.8 16,1% 858.1 554.4 54,8% Halbleiter 183.3 186.2 -1,6% 144.5 26,9% 713.4 387.7 84,0% Advanced Industrials 44.0 32.3 36,2% 51.3 -14,3% 144.7 166.7 -13,2% Auftragsbestand 337.2 347.8 -3,1% 262.5 28,5% 337.2 262.5 28,5% Nettoumsatz 236.1 175.1 34,9% 180.9 30,5% 774.7 712.4 8,7% Halbleiter 197.5 143.5 37,6% 131.8 49,8% 632.2 518.0 22,0% Advanced Industrials 38.7 31.5 22,7% 49.1 -21,3% 142.5 194.4 -26,7% Segmentinterne Umsätze 18.9 14.0 35,5% 16.0 18,7% 68.1 70.3 -3,1% Segmentumsatz 255.1 189.0 34,9% 196.9 29,5% 842.8 782.7 7,7% Segment-EBITDA 266.3 239.3 11,3% Segment-EBITDA-Marge3 31,6% 30,6% +1,0 pp

1 Quartal zu Quartal. 2 Im Vergleich zum Vorjahr. 3 Segment-EBITDA-Marge als Prozentsatz des Segmentumsatzes

Global Service

in Mio. CHF Q4 2024 Q3 2024 Veränderung1 Q4 2023 Veränderung2 2024 2023 Veränderung2 Auftragseingang 40.2 40.5 -0,8% 40.7 -1,3% 175.1 137.5 27,4% Auftragsbestand 33.1 40.9 -19,0% 29.2 13,6% 33.1 29.2 13,6% Nettoumsatz 47.0 34.4 36,8% 40.8 15,2% 167.5 172.9 -3,1% Segmentinterne Umsätze – – – – Segmentumsatz 47.0 34.4 36,8% 40.8 15,2% 167.5 172.9 -3,1% Segment-EBITDA 63.6 69.1 -7,9% Segment-EBITDA-Marge3 37,9% 39,9% -2,0 pp

1 Quartal zu Quartal. 2 Im Vergleich zum Vorjahr. 3 Segment-EBITDA-Marge als Prozentsatz des Segmentumsatzes

Zusätzliche Informationen

Die Analystenpräsentation der Ergebnisse und der Jahresbericht 2024 sind auf der Investor-Relations-Website von VAT unter Link verfügbar.

Die VAT wird heute um 11.00 Uhr MEZ in Zürich eine Medien- und Investorenveranstaltung abhalten. Die Veranstaltung kann auch per Webcast oder Telefonkonferenz verfolgt werden. Teilnehmer des Webcasts oder der Telefonkonferenz können auch an der moderierten Frage-und-Antwort-Runde teilnehmen. Bitte folgen Sie dem untenstehenden Link, um zum Webcast zu gelangen: Link zum Webcast

Für die Telefonkonferenz wählen Sie bitte eine der folgenden Nummern:

Europa: +41 58 310 50 00

Vereinigtes Königreich +44 207 107 0613

USA: +1 631 570 5613

Eine Aufzeichnung des Webcasts wird etwa 24 Stunden nach der Veranstaltung auf der Website der VAT verfügbar sein.