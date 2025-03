OTS: Altamount Software GmbH / Altamount Software GmbH schließt Übernahme der ...

Altamount Software GmbH schließt Übernahme der PSI Transcom GmbH erfolgreich ab Berlin (ots) - Die CHAPTERS-Plattform Altamount Software GmbH hat die Übernahme der PSI Transcom GmbH erfolgreich abgeschlossen, nachdem die Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erteilt wurde. Die Transaktion markiert einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zum Aufbau einer Gruppe von Unternehmen im Bereich mission-critical Softwarelösungen. Jan-Hendrik Mohr, CEO der CHAPTERS Group AG, kommentiert: "Mit der Übernahme von PSI Transcom setzen wir unsere Strategie fort, eine Gruppe führender Softwareunternehmen im Bereich der kritischen Infrastruktur aufzubauen. Wir bedanken uns bei der PSI Software SE für die hervorragende Zusammenarbeit und freuen uns darauf, unsere Kooperation im Bereich Governance-, Risk- und Compliance-Software weiter zu intensivieren". Andreas Philippi, CEO der Altamount Software GmbH, ergänzt: "Mit Altamount treiben wir gezielt die Vernetzung von Softwareunternehmen im Bereich der kritischen Infrastruktur mit Governance-, Risk- und Compliance-Softwareunternehmen voran. Mit der PSI Transcom gewinnen wir ein starkes Unternehmen hinzu, das perfekt zu unserer Strategie passt. Wir heißen das gesamte Team der PSI Transcom herzlich willkommen und freuen uns auf die gemeinsame Reise!" Die PSI Transcom GmbH ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen für den öffentlichen Verkehr. Das Unternehmen entwickelt intelligente Systeme für die Betriebssteuerung, Disposition und Optimierung von Verkehrsnetzen und trägt damit maßgeblich zur Effizienz und Nachhaltigkeit urbaner Mobilität bei. Die Altamount Software GmbH ist eine Plattform der CHAPTERS Group AG und fokussiert sich auf den Aufbau einer Unternehmensgruppe von Softwareanbietern aus den Bereichen kritische Infrastruktur und Governance, Risk & Compliance (GRC). Durch die Vernetzung der Lösungen trägt Altamount dazu bei, Sicherheit, Effizienz und regulatorische Konformität in zentralen Bereichen der Wirtschaft zu stärken. Pressekontakt: Tim C. M. Overmans Head of M&A mailto:timm.overmans@altamount.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178891/5984300 OTS: Altamount Software GmbH