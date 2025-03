Zoll-Sorgen halten die US-Märkte weiter in Schach, während viele deutsche Unternehmen aufgrund der erwarteten Finanzspritze durch kräftige neue Verschuldung den Anstieg fortsetzen.

Im Dax führen heute die Aktien der Deutschen Post das Feld an, nachdem hier das vierte Quartal positiv überrascht hat und eine große Kostensenkungs-Initiative angekündigt wurde. Kann das aber tatsächlich zu langfristig steigenden Kursen führen?

MongoDB-Aktien leiden nach Zahlen, die enorm gut waren. Warum? Mag man sich das als Investor fragen. Die Antwort ist einmal mehr in einem mehr als durchwachsenen Ausblick zu finden. Ganz anders sieht es dagegen bei Marvell aus. Quartalsergebnis hervorragend, Ausblick gut, aber die Aktie trotzdem enorm angeschlagen. Wo ist das Haar in der Suppe? Und bieten sich hier nun Käufe an, nachdem die Aktie um 40 Prozent korrigiert hat?

