Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu Debatte um das Schuldenpaket

AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Debatte um das Schuldenpaket:

"Merz scheint sich ohne Not in eine Sackgasse manövriert zu haben. Dass er den Grünen, auf deren Hilfe er im Bundestag angewiesen ist, ein paar Sätze auf eine Mailbox spricht, anstatt auf Augenhöhe um ihre Zustimmung zu werben, deutet nicht unbedingt darauf hin, dass er den Ernst seiner Lage schon erkannt hat. Und selbst wenn Merz die Grünen "last minute" überzeugen sollte, muss eines klar sein: Die zusätzlichen Milliarden dürfen nicht zum Blanko-Scheck für die Regierung werden."/DP/jha