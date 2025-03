IRW-News: ACCESS Newswire: Curve Energy Corp. und Lot 49 Capital Corp. unterzeichnen endgültige Vereinbarung über Zusammenschluss und Börsennotierung an der TSX Venture

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Curve Energy Corp. und Lot 49 Capital Corp. unterzeichnen endgültige Vereinbarung über Zusammenschluss und Börsennotierung an der TSX Venture

Vancouver, BC / Access Newswire / 11. März 2025 / Curve Energy Corp. (das Unternehmen oder Curve) und Lot 49 Capital Corp. (Lot 49) freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine endgültige Vereinbarung (die endgültige Vereinbarung) über den Zusammenschluss der beiden Unternehmen (die Transaktion) getroffen haben, die eine umgekehrte Übernahme (Reverse Takeover Transaction - RTO) von Lot 49 darstellt. Die Transaktion ist so strukturiert, dass die Notierung des zusammengeschlossenen Unternehmens an der TSX Venture Exchange (TSXV) erleichtert wird.

Die Transaktion wird voraussichtlich im Rahmen einer dreiseitigen Fusion gemäß den Bestimmungen des Business Corporations Act (British Columbia) abgeschlossen, bei der eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Lot 49 (SubCo) mit Curve fusioniert. Alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von SubCo und Curve werden nach der Fusion sofort im Verhältnis 1:1 gegen Stammaktien von Lot 49 (Lot 49-Aktien) eingetauscht.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion beabsichtigt Lot 49, ausstehende Schulden in Höhe von ca. 138.722 $ durch die Ausgabe von Lot-49-Aktien zu begleichen und eine Finanzierung durch Zeichnungsscheine mit einem Bruttoerlös von ca. 250.000 $ abzuschließen, wobei diese Zeichnungsscheine bei Abschluss der Transaktion in Lot-49-Aktien umgewandelt werden können. Nach Inkrafttreten der vorgeschlagenen Schuldentilgung und der Zeichnungsscheinfinanzierung wird erwartet, dass unmittelbar vor Abschluss der Transaktion etwa 2.954.478 Lot-49-Aktien im Umlauf sein werden. Darüber hinaus beabsichtigt Curve, vor Abschluss der Transaktion eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu 750.000 $ abzuschließen, sodass nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich etwa 124.982.673 Lot-49-Aktien an die Aktionäre von Curve ausgegeben werden, wodurch die Aktionäre von Curve Eigentümer von etwa 97,7 % des resultierenden Emittenten werden.

Im Rahmen der Transaktion werden der derzeitige Vorstand und das Managementteam von Lot 49 durch das bestehende Führungsteam von Curve ersetzt, wodurch die Kontinuität der strategischen Vision und der operativen Umsetzung von Curve gewährleistet wird.

Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt mit Lot 49 zu gehen und Curve Energy für Wachstum und Innovation im Bereich der Kraftstoff- und Raffinerietechnologie zu positionieren, sagte der CEO von Curve, Peter Joyce. Unser Fokus liegt weiterhin auf der Weiterentwicklung firmeneigener grüner Chemielösungen, die die maritime Kraftstoffindustrie transformieren und gleichzeitig für mehr Nachhaltigkeit im gesamten Kraftstoffmarkt sorgen.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht auf die üblichen Abschlussbedingungen sowie dem Erhalt bestimmter erforderlicher behördlicher Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung durch die TSXV. Weitere Einzelheiten, einschließlich Zeitplänen und etwaiger erforderlicher Zustimmung der Aktionäre, werden im Verlauf der Transaktion bekannt gegeben.

Über Curve Energy Corp.

Curve Energy Corp. ist ein technologieorientiertes Unternehmen, das Pionierarbeit bei fortschrittlichen grünen Chemielösungen für die maritime Kraftstoffindustrie und breitere Energiemärkte leistet. Die patentierte Entschwefelungstechnologie des Unternehmens wertet Schweröl (HSFO) durch die Entfernung von Schwefel, Stickstoff und Vanadium auf und wandelt es unter umgebungsnahen Bedingungen in sehr schwefelarmes Heizöl (VLSFO) um. Die Technologie von Curve macht die kohlenstoffintensive SMR-Wasserstoffentschwefelung, Kraftstoffgemische und Gaswäscher überflüssig, bei denen Abgase mit Meerwasser besprüht werden, was zu einer Reaktion mit Schwefeloxiden führt, bei der Schwefelsäure entsteht, die dann ins Meer geleitet wird.

Das Vorzeigeprodukt von Curve, Benchmark VLSFO Curve - SR (Curves Straight Run), wurde so konzipiert, dass es sowohl die aktuellen als auch die erwarteten gesetzlichen Standards erfüllt. Da die globalen Emissions- und Kraftstoffqualitätsanforderungen immer strenger werden, bietet die skalierbare und umweltfreundliche Lösung von Curve eine branchenführende Ausbeute und stellt eine hocheffiziente, kohlenstoffarme Alternative für maritime und industrielle Kraftstoffanwendungen dar. Darüber hinaus steigert das Verfahren von Curve die Rentabilität, indem es die Verwendung von preisgünstigen Rohstoffen ermöglicht, deren Verarbeitung mit alternativen Lösungen nicht effizient ist, und erschließt Raffinerien und Kraftstofflieferanten neue wirtschaftliche Vorteile.

Das firmeneigene Verfahren des Unternehmens produziert IMO-2020-konformes VLSFO und arbeitet in einem geschlossenen Kreislaufsystem, wodurch die Ertragseffizienz maximiert und die Umweltbelastung minimiert wird. Das Tank-zu-Tank-System von Curve ermöglicht eine nahtlose Skalierbarkeit und Einsatzfähigkeit in Häfen, Terminals und Raffinerien, wobei nur minimale Änderungen an der Infrastruktur erforderlich sind.

Curve konzentriert sich strategisch auf Wachstum und Innovation in den Bereichen Raffination, industrielle Brennstoffe und Petrochemie, und hat sich als kurzfristige Ziele die Entwicklung seiner ersten Anlage im kommerziellen Maßstab gesetzt. Darüber hinaus treibt das Unternehmen die digitale Raffinerieoptimierung voran und nutzt datengesteuerte Lösungen, um die betriebliche Effizienz und Nachhaltigkeit zu verbessern.

Mit Blick auf die Zukunft ist Curve in der Lage, in neu entstehende Kraftstoffmärkte zu expandieren, unter anderem in den Bereichen Entwicklung alternativer Kraftstoffe, Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen und fortschrittliche Raffinerielösungen. Angesichts der Entwicklung der globalen Energienachfrage sucht das Unternehmen weiterhin neue Anwendungen, strategische Partnerschaften und Möglichkeiten zur Bereitstellung von Infrastruktur, um nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung zu beschleunigen.

Weitere Informationen über Curve finden Sie unter https://www.curvenrg.com.

Im Namen des Board of Directors

Peter Joyce

Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt oder erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, sollten, würden oder eintreten, erkennbar. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung gemacht und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die Diskussion zukünftiger Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen über die Erwartungen und Absichten des Managements in Bezug auf u.a: die Geschäftspläne von Curve und dem daraus resultierenden Emittenten, die Pro-Forma-Kapitalstruktur des daraus resultierenden Emittenten, die Transaktion (einschließlich der TSXV-Genehmigung und des Abschlusses der Transaktion); den Abschluss der erwarteten Schuldenregulierung und Finanzierungen; die Effizienz und die erwarteten Anwendungen der Produktangebote des Unternehmens; und die Überzeugungen des Managements hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, in aufstrebende Kraftstoffmärkte zu expandieren.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Risiken, dass das Unternehmen und der daraus resultierende Emittent nicht in der Lage sein wird, seine Geschäftspläne zu verwirklichen, dass die erwartete Pro-forma-Kapitalstruktur des daraus resultierenden Emittenten von dem abweicht, was geplant ist, dass die Parteien nicht in der Lage sein könnten, die Schuldentilgung und die Finanzierungen abzuschließen, dass das Unternehmen und Lot 49 nicht in der Lage sein werden, die Transaktion abzuschließen oder die erforderlichen Genehmigungen Dritter für den Abschluss der Transaktion zu erhalten, und dass neue Gesetze oder Vorschriften die Geschäftstätigkeit und die operativen Betriebsergebnisse des daraus resultierenden Emittenten beeinträchtigen könnten.

Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, unter anderem die, dass das Unternehmen und der daraus resultierende Emittent in der Lage sein wird, seine kombinierten Geschäftspläne wie erwartet durchzuführen, dass die Parteien in der Lage sein werden, die Schuldentilgung und die Finanzierungen abzuschließen, und zwar innerhalb der erwarteten Fristen, und dass das Unternehmen und Lot 49 alle erforderlichen Genehmigungen von Dritten erhalten und die Transaktion abschließen werden.

Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

