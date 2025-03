ANALYSE-FLASH: RBC belässt Hannover Rück auf 'Outperform' - Ziel 297 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 297 Euro belassen. Analyst Derald Goh attestierte dem Rückversicherer in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung ein insgesamt schwächeres viertes Quartal, auch wenn das operative Ergebnis etwas besser ausgefallen sei. Unter dem Strich werde dies überlagert von einer höheren Steuerquote./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2025 / 03:15 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2025 / 03:15 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------