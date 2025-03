EQS-PVR: OHB SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Durch Stimmrechtsvereinbarungen sind (i) der Fuchs-Familienstiftung (a) alle von der VOLPAIA Beteiligungs-GmbH (b) u. der Orchid Lux HoldCo S.à r.l. (c) u. 1.000.000 von der Martello Value GmbH & Co. KG (d) gehaltenen sowie (ii) der (b) alle von der (a) u. der (c) u. 1.000.000 von der (d) gehaltenen Stimmrechte (SR) zuzurechnen. Instrumente unter 7.b.2 beziehen sich auf unter 7.a ausgewiesene SR.