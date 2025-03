Allianz verkauft indische Beteiligungen für 2,6 Milliarden Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Allianz trennt sich von ihren indischen Beteiligungen. So soll der 26-prozentige Anteil an zwei Sach- und Versicherungs-Gemeinschaftsunternehmen an den Partner Bajaj Finserv verkauft werden, teilte Allianz am Montag in München mit. Der Gesamtkaufpreis belaufe sich auf etwa 2,6 Milliarden Euro und könne in mehreren Tranchen bezahlt werden. Der Verkauf muss noch behördlich genehmigt werden. Indien soll für die Allianz ein Wachstumsmarkt bleiben. Der Konzern werde neue Möglichkeiten prüfen, um seine Position auf dem Markt zu stärken, nicht nur als Investor, sondern auch in operativer Rolle, hieß es. Die Verkaufserlöse könnten dabei in Indien reinvestiert werden./nas/mis