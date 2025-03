EQS-News: Photon Energy nimmt drei Solar-PV-Kraftwerke in Ungarn in Betrieb

Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Expansion

Die neuen Großkraftwerke mit einer Gesamtleistung von 5,1 MWp haben im ungarischen Tolna den Betrieb aufgenommen und sollen auf kommerzieller Basis betrieben werden.

Das eigene Portfolio an Kraftwerken von Photon Energy in Ungarn hat nun eine Gesamtkapazität von 57,5 MWp erreicht, wodurch sich das globale IPP-Portfolio (en Independent Power Producer/unabhängiger Stromerzeuger) des Unternehmens auf 134,7 MWp erhöht.

Die jährliche Gesamtproduktion der Kraftwerke wird voraussichtlich bei etwa 6,3 GWh liegen.

Amsterdam – 17. März 2025 – Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder die "Gruppe") gibt bekannt, dass Photon Energy Solutions HU Kft. – die ungarische Tochtergesellschaft der Gruppe, die sich auf Engineering-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen (EPC) spezialisiert – drei Photovoltaik-(PV)-Großkraftwerke fertiggestellt und ans Netz angeschlossen hat. Damit wird die Kapazität des Landes für erneuerbare Energien um insgesamt 5,1 MWp erhöht..

„Wir sind stolz darauf, unser Portfolio an PV-Anlagen in Ungarn um weitere 5 MWp erweitert zu haben. Mit diesem jüngsten Zuwachs erhöht sich unser Portfolio in Ungarn auf 67 Kraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 57,5 MWp, was das dynamische Wachstum auf dem ungarischen Markt bestätigt“, kommentiert Georg Hotar, CEO der Photon Energy Group.

Die neu in Betrieb genommenen Kraftwerke Tolna 2, Tolna 3 und Tolna 5 werden auf kommerzieller Basis betrieben und voraussichtlich jährlich rund 6,3 GWh erzeugen. Der erzeugte saubere Strom wird bereits in das von E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. betriebene Netz eingespeist.

Die Inbetriebnahme dieser Projekte erfolgte innerhalb der von der MEKH (Ungarische Regierungsbehörde für Energie- und Versorgungswirtschaft) gesetzten Frist am 31. März 2025.

Diese drei Kraftwerke stellen nicht nur eine wertvolle Erweiterung des IPP-Portfolios von Photon Energy dar, sondern liefern aufgrund ihrer Konfiguration auch wertvolle Leistungsdaten im Kontext der dynamischen Entwicklungen auf den Strommärkten. Jedes der drei Kraftwerke verfügt über eine Netzkapazität von 995 kW AC und wurde wie folgt errichtet:



Tolna 2 verfügt über eine installierte Gleichstromerzeugungskapazität von 1,49 MWp an bifazialen monokristallinen Modulen auf einachsigen Trackern und eine prognostizierte jährliche Stromerzeugungsmenge von 2,2 GWh.

Tolna 3 besteht aus 1,05 MWp bifazialen monokristallinen Modulen auf einachsigen Trackern und 0,56 MWp bifazialen monokristallinen Modulen auf Ost-West-Montagestrukturen mit 15 Grad Neigung für eine installierte Gleichstromgesamtkapazität von 1,61 MWp. Die prognostizierte jährliche Stromerzeugung beträgt 2,1 GWh.

Tolna 5 verfügt über eine installierte Gleichstromerzeugungskapazität von 1,96 MWp aus bifazialen monokristallinen Modulen auf Ost-West-Montagestrukturen mit 15 Grad Neigung und eine prognostizierte jährliche Stromerzeugung von 2,0 GWh.

Da die drei Kraftwerke sehr nahe beieinander liegen, liefern sie wertvolle Daten für den Vergleich der Investitions- und Betriebskosten, des Werts ihrer jeweiligen Produktionsprofile auf dem Strommarkt und ihrer Stromgestehungskosten (LCOE).

Mit diesen neuen, hochwertigen Solarprojekten stärkt Photon Energy seine Rolle bei der Energiewende in Ungarn und bekräftigt sein Engagement für zuverlässige und nachhaltige Solarlösungen.

Über die Photon Energy Group – photonenergy.com

Die Photon Energy Group liefert weltweit Solarenergie- und Trinkwasserlösungen. Ihre Solarstromdienstleistungen werden von Photon Energy erbracht. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 180 MWp gebaut und in Betrieb genommen und besitzt Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 130 MWp. Derzeit entwickelt sie Projekte mit einer Gesamtleistung von 1 GWp in Australien, Ungarn, Polen, Rumänien und Südafrika und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für über 1,1 GWp in ihren Kernmärkten an. Der Geschäftsbereich New Energy verfügt über Stromhandelslizenzen in Polen, Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Serbien. Das Unternehmen ist einer der größten Anbieter von DSR-Diensten für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von ca. 320 MW für 2025 und aggregiert über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von über 480 MW. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet saubere Wasserlösungen einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Remediation liefert umfassende Lösungen zur Umweltsanierung, einschließlich patentierter In-situ-Technologie, die nachweislich PFAS effektiv aus Grundwasser und Boden entfernt. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt sowie auf XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform, notiert. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und ganz Europa.

