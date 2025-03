EQS-News: DATAGROUP veröffentlicht Guidance für das Geschäftsjahr 2024/2025

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Prognose

Pliezhausen, 18. März 2025. DATAGROUP gibt auf der heutigen Hauptversammlung die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bekannt. Der Vorstand erwartet nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2023/2024 ein weiteres Umsatzwachstum auf 545-565 Mio. EUR und einen EBIT-Anstieg auf 47-50 Mio. EUR sowie eine EBIT-Marge auf einem Niveau zwischen 8 und 9%.

Auf der heutigen Hauptversammlung der DATAGROUP SE (ISIN DE000A0JC8S7, WKN A0JC8S) gibt der Vorstand die Prognose für das laufende Geschäftsjahr (01.10.2024 - 30.09.2025) bekannt. Es wird für das laufende Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum auf einen neuen Höchstwert von 545-565 Mio. EUR (i. Vj. 527,6 Mio. EUR) gerechnet. Für das EBITDA wird eine Spanne von 82-85 Mio. EUR (i. Vj. 80,4 Mio. EUR) und für das EBIT eine Spanne von 47-50 Mio. EUR (i. Vj. 45,8 Mio. EUR) erwartet.

Diese Prognose beinhaltet neben dem organischen und anorganischen Wachstumsbeitrag auch den geplanten Umsatzabbau aus Altverträgen. Ergebnisseitig wird mit einer Normalisierung der EBIT-Marge auf ein Niveau zwischen 8 und 9 % (i. Vj. 8,7 %) gerechnet.

Starker Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft

DATAGROUP ist mit einem anhaltend starken Auftragseingang im CORBOX-Kerngeschäft in das Geschäftsjahr gestartet und konnte bisher in Summe bereits über 23 Mio. EUR jährliches Vertragsvolumen im Geschäft mit CORBOX-Neukunden sowie im Cross- und Upselling erzielen. „In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist die Nachfrage nach unseren hochwertigen IT-Services weiter erfreulich hoch“, erklärt Andreas Baresel, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. „Unser starker Auftragseingang im Neugeschäft zeigt, dass Unternehmen auf unsere bewährten, aber dennoch individuell anpassbaren CORBOX IT-Services setzen, um ihre Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu steigern.“

Livestream der Vorstandsreden anlässlich der heutigen Hauptversammlung

Auf Grundlage der Regelung in § 17 Absatz 8 der Satzung hat der Vorstand beschlossen, die Rede des Vorstands für die interessierte Öffentlichkeit live in Bild und Ton zu übertragen. Der Livestream wird voraussichtlich ab 11:45 Uhr starten. Die Live-Übertragung der Rede des Vorstands ermöglicht keine Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne des § 118 Absatz 1 Satz 2 AktG. Eine Teilnahme an der Hauptversammlung im aktienrechtlichen Sinne ist nur durch physische Teilnahme am Ort der Hauptversammlung möglich. Der Livestream ist unter folgendem Link abrufbar: DATAGROUP Hauptversammlung 2025 - Rede des Vorstands

