IRW-News: American Tungsten Corp: American Tungsten Corp. unterzeichnet strategisches Partnerschaftsabkommen mit J.A. Green

IRW-PRESS: American Tungsten Corp: American Tungsten Corp. unterzeichnet strategisches Partnerschaftsabkommen mit J.A. Green

Vancouver, BC, 19. März 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE: TUNG) (OTCQB: DEMRF) (FWB: RK9) (American Tungsten oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein strategisches Partnerschaftsabkommen (Vereinbarung) mit der in Washington, D.C. ansässigen Firma J.A. Green & Co. (J.A. Green) abgeschlossen hat. J.A. Green ist als überparteiliches Full-Service-Unternehmen auf die Pflege von Regierungsbeziehungen spezialisiert.

Die Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein für American Tungsten auf seinem Weg, den Ausbau der heimischen Produktionskapazitäten für Wolfram in den Vereinigten Staaten zu forcieren und strategische Partnerschaften mit Behörden der US-Bundesregierung und des US-Verteidigungssektors zu schließen. Die Partnerschaft des Unternehmens mit J.A. Green dient dem Zweck, das Unternehmen besser auf Kurs mit der Agenda der aktuellen Regierung und den Regulatorien des Verteidigungssektors zu bringen.

J.A. Green & Co. ist eine führende Lobbyingfirma mit Spezialisierung auf Verteidigungsagenden und Sitz in Washington D.C. Die Kanzlei wurde bereits von Bloomberg und The Hill für ihre herausragenden Dienstleistungen ausgezeichnet. Seit dem Jahr 2007 steht die Firma im Dienst von Unternehmen und hilft diesen dabei, sich in den komplexen Regierungsstrukturen zurechtzufinden. Herr Green, Gründer der Kanzlei J.A. Green, ist ein pensionierter Air Force Colonel und war früher Rechtsberater des House Armed Services Committee. Das erfahrene Team der Firma unterstützt Unternehmen mit substantieller, richtlinienbasierter Beratung zu Fragen der Gesetzgebung und Geschäftsentwicklung sowie Öffentlichkeitsarbeit und strategischen Planungsleistungen, um einen effektiven Austausch mit den Regierungsbehörden zu ermöglichen.

Wir von American Tungsten sind begeistert, mit dem Team von J.A. Green Seite an Seite zu arbeiten und neue, bedeutungsvolle Beziehungen mit den Interessengruppen des Verteidigungssektors und der US-Regierung zu schmieden, erklärt Murray Nye, CEO von American Tungsten. J.A. Green kann eine beachtliche Erfolgsbilanz auf dem Gebiet der kritischen Rohstoffe vorweisen. Mit seiner nachweislichen Fachkompetenz wird uns das Team dabei helfen, uns für weitere Gespräche mit wichtigen Behördenvertretern entsprechend zu positionieren. Vor dem Hintergrund der neuen Entwicklungen in der föderalen Landschaft der Vereinigten Staaten können wir unseren Aktionären damit eine langfristige Wertschöpfung zusichern.

ÜBER AMERICAN TUNGSTEN CORP.

American Tungsten Corp. (zuvor Demesne Resources Inc.) ist ein kanadisches Unternehmen, das sich dem Erwerb und der Exploration von Magnetit-Mineralkonzessionsgebieten verschrieben hat. Das unternehmenseigene Projekt Star setzt sich aus fünf aneinandergrenzenden Mineralkonzessionen zusammen, die gemeinsam eine Fläche von rund 4.615,75 Hektar umfassen und im Bergbaudistrikt Skeena in der kanadischen Provinz British Columbia liegen. Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung abgeschlossen und sich damit das Recht auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Projekt Star gesichert. Des Weiteren hat American Tungsten eine Optionsvereinbarung unterzeichnet, um sich den Erwerb sämtlicher Rechte (vorbehaltlich einer Royalty von 2 %) am Projekt der Mine IMA zu sichern. Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 21 patentierte Schürfrechte erstreckt und im zentralen Osten des Bundesstaates Idaho in den Vereinigten Staaten befindet. Darüber hinaus hat das Unternehmen durch das Abstecken von 113 WMO Federal Lode Mining Claims, die eine Fläche von 1.988,6 Acres (804,75 ha) abdecken, Schürfrechte in der Umgebung seines Projekts der Mine IMA erworben.

Links zu sozialen Medien:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/americantungstencorp/

X: https://x.com/amtungsten

Facebook: https://www.facebook.com/americantungstencorp/

Instagram: https://www.instagram.com/americantungstencorp/

YouTube: https://www.youtube.com/@americantungstencorp

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

CEO

1055 West Georgia Street, Suite 1500

Vancouver, BC V6E 0B6

Kanada

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Murray Nye, CEO

E-Mail: ir@americantungstencorp.com

Tel: +1 (416) 300-7398

CSE:TUNG

OTCQB:DEMRF

FWB:RK9

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten vom Unternehmen erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter glaubt, erwartet, plant, sieht voraus, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder besagen, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über: (i) das Minenprojekt IMA und die darauf befindlichen Mineral-Prospektionsgebiete, (ii) die Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens im Rahmen des Optionsabkommens und die Ausübung der darin enthaltenen Option sowie (iii) die geplanten Aktivitäten des Unternehmens auf dem Minenprojekt IMA. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen der Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Marktpreise, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78928

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=78928&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA0303381077

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.