IRW-News: Refined Energy Corp.: Refined Energy Corp kündigt Uplisting an den OTCQB an

Vancouver, British Columbia, 19. März 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU | OTC: RRUUF | FWB: CWA0) (Refined oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen erfolgreich seine Notierung vom OTC Pink Market auf den OTCQB Venture Market hochstufen konnte.

Der Handel mit den Stammaktien des Unternehmens am OTCQB wurde mit der Markteröffnung am 19. März 2025 unter dem Kürzel RRUUF aufgenommen. Die Stammaktien des Unternehmens können weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Kürzel RUU und an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel CWA0 gehandelt werden.

Mark Fields, CEO von Refined Energy, sagt dazu: Das Uplisting an den OTCQB ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und sollte unsere Sichtbarkeit, Glaubwürdigkeit und Zugänglichkeit für eine breitere Basis von Anlegern in den USA erhöhen. Diese Leistung ist Ausdruck unseres Engagements für Transparenz, Wachstum und die Schaffung langfristiger Werte für unsere Aktionäre, zumal wir zugleich unsere strategischen Initiativen weiter vorantreiben.

Der OTCQB ist der führende Marktplatz für amerikanische und internationale Unternehmen, die sich in einer frühen Wachstums- und Entwicklungsphase befinden, darunter auch Unternehmen aus dem Bergbau- und Rohstoffsektor. Für eine Zulassung zum Handel am OTCQB müssen Unternehmen eine laufende Finanzberichterstattung vorweisen und sich jährlich einem Verfahren zur Prüfung und Managementzertifizierung unterziehen. Anleger finden Echtzeit-Kurse und Marktinformationen zum Unternehmen unter www.otcmarkets.com.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Evaluierung und den Erwerb von Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika spezialisiert hat. Das Vorzeigeprojekt von Refined ist das Projekt Dufferin im Athabasca-Becken, wo es ein Bohrprogramm plant. Refined hat außerdem eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an den Urankonzessionsgebieten Basin und Milner in Saskatchewan. Das Unternehmen prüft weiterhin andere Mineralkonzessionen in Nordamerika für einen möglichen Erwerb in der Zukunft.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne und -ziele des Unternehmens auf das Projekt Dufferin sowie auf das Explorationspotenzial des Projekts Dufferin beziehen, einschließlich des Potenzials des Projekts Dufferin, eine diskordanzgebundene und im Grundgestein lagernde Uranmineralisierung zu beherbergen, sowie der Nutzen früherer historischer Explorationsarbeiten für die Ausrichtung künftiger Explorationsprogramme.

Verschiedene Annahmen oder Faktoren werden üblicherweise angewandt, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen dargelegt werden, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen seine geplanten Explorationsprogramme in Übereinstimmung mit den aktuellen Erwartungen erfolgreich abschließen wird und dass diese Programme die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse liefern werden, einschließlich der Identifizierung von unterbrochenen Verwerfungen, die von EM-Leitern und anderen geophysikalischen Anomalien für Bohrziele abgegrenzt werden.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren beinhalten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf Änderungen der Projektparameter, da die Pläne weiterhin neu definiert werden, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen und dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte, einschließlich der Identifizierung von unterbrochenen Verwerfungen, die von EM-Leitern und anderen geophysikalischen Anomalien abgegrenzt werden , um Bohrungen anzuvisieren, und der Entdeckung von Uranmineralisierungen, die nicht an die Konformität gebunden sind oder im Grundgestein liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

