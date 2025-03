EQS-News: Rentschler Biopharma ernennt Robert Panting zum VP Global Client Program Management und Strategie

EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Personalie

Rentschler Biopharma ernennt Robert Panting zum VP Global Client Program Management und Strategie



20.03.2025

Laupheim (Deutschland), 20. März 2025 – Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute die Ernennung von Dr. Robert Panting zum Vice President Global Client Program Management (CPM) und Strategie mit sofortiger Wirkung bekannt. In dieser neu geschaffenen Position wird er die globalen Strategieinitiativen sowie die CPM-Funktionen des Unternehmens leiten. Dr. Panting berichtet direkt an den CEO und wird Mitglied des Global Leadership Teams.

„Im Zuge der Weiterentwicklung der biopharmazeutischen Industrie ist die Ausrichtung unseres Kundenprogramm-Managements auf die Unternehmensstrategie unerlässlich, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten“, sagte Benedikt von Braunmühl, CEO von Rentschler Biopharma. „Angesichts der zunehmenden Komplexität in der Arzneimittelentwicklung und

-herstellung ist ein starker, integrierter globaler strategischer Rahmen von entscheidender Bedeutung. Rob bringt umfangreiche Erfahrung in der Leitung komplexer Projekte und der Koordination funktionsübergreifender Teams mit, was ihn zur idealen Besetzung für diese Position macht. Seine Führungsqualitäten werden maßgeblich dazu beitragen, unseren Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert bieten zu können und gleichzeitig unsere Unternehmensstrategie konsequent zu verfolgen.“

In dieser Position wird Rob für die Entwicklung und Umsetzung einer einheitlichen strategischen Roadmap verantwortlich sein und eng mit dem EC und dem Global Leadership Team zusammenarbeiten, um kurz-, mittel- und langfristige Prioritäten festzulegen. Mit dieser Ernennung bekräftigt Rentschler Biopharma sein Bestreben, die umfassende Expertise des Unternehmens gezielt einzusetzen, um für seine Kunden und deren Patienten nachhaltig Nutzen zu stiften.

„Ich übernehme diese Aufgabe sehr gerne und freue mich darauf, unseren integrierten, zukunftsorientierten Ansatz weiter voranzutreiben, der den kontinuierlichen Erfolg für unsere internationalen Kunden sicherstellt“, sagte Dr. Robert Panting. „Durch die enge Verzahnung der Unternehmensstrategie mit dem Client Program Management werden wir Synergien optimal nutzen, strategische Initiativen vorantreiben und die Effizienz sowie die kundenorientierte Umsetzung unserer Projekte weiter verbessern, damit lebensrettende Therapien erfolgreich auf den Markt kommen können.“

Dr. Panting kam 2021 zu Rentschler Biopharma und leitete als General Manager von Rentschler ATMP Ltd. den Aufbau des Center of Excellence für Zell- und Gentherapien. Nach einer strategischen Neuausrichtung der globalen Geschäftstätigkeit von Rentschler Biopharma, die unter anderem den Rückzug aus der Zell- und Gentherapie sowie eine verstärkte Fokussierung auf Biologika umfasste, übernimmt er jetzt diese neue Führungsposition, um die Umsetzung der globalen Strategie voranzutreiben. Bevor Dr. Panting zu Rentschler Biopharma kam, war er zehn Jahre bei Fujifilm Diosynth Biotechnologies in verschiedenen leitenden Positionen in den Bereichen Projektmanagement, Kundenmanagement und Geschäftsplanung tätig. Zuletzt war er dort als Vice President für Program Management und Sales & Operations Planning für die Steuerung von Kundenprojekten, die strategische Planung sowie die Leitung bedeutender Infrastruktur- und Organisationsinitiativen zuständig.

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich neuartiger Therapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland und dem Standort in Milford, MA, USA. Im Jahr 2024 schloss sich das Unternehmen dem Global Compact der Vereinten Nationen an und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com. Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn.

Kontakt: Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Global Head of Communications

Telefon: +49-7392-701-467

communications@rentschler-biopharma.com

Medienanfragen: MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu

Für hochauflösende Bilder wenden Sie sich bitte an:

communications@rentschler-biopharma.com

