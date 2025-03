Philadelphia Gold/Silver Index - “major breakout” dank Mehrjahreshoch

Der Goldpreis hat zuletzt erstmals in seiner Historie die Marke von 3.000 USD geknackt. Dank dieser Steilvorlage schicken sich auch die Goldminentitel an, einen charttechnisch ganz entscheidenden Deckel herauszunehmen. Beim Philadelphia Gold/Silver Index handelt es sich konkret um die Hochpunkte der letzten fünf Jahre bei 165/167/171/176 Punkten (siehe Chart). Auf einen Sprung über die beschriebenen Hürden lässt der seit Mai 2022 ausgebildete Doppelboden hoffen, welcher ein Anschlusspotenzial bis knapp 190 Punkte bereithält. Interessanterweise deckt sich dieses Kursziel fast punktgenau mit dem Anlaufziel – abgeleitet aus der zuvor ausgeprägten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Langfristig sind aber selbst die Hochs von 2011/12 bei 230 Punkten nicht gänzlich aus der Welt. Aber auch relativ, d. h. im Vergleich zum S&P 500®, macht der Minensektor mittlerweile eine gute Figur. Auf historisch niedrigem Niveau gelang im Verlauf des Ratio-Charts gerade der Bruch eines mehrjährigen Abwärtstrends. Ähnlich ist die Ausgangslage des Philadelphia Gold/Silver Index zum Goldpreis. Per Saldo stellen Goldminentitel damit ein interessantes Anlagesegment mit Nachholpotenzial dar.

Philadelphia Gold/Silver Index (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Philadelphia Gold/Silver Index

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

