AKTIE IM FOKUS: Evotec legen weiter zu - Positives Umfeld, Bavarian Nordic

FRANKFURT/KOPENHAGEN (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Evotec haben am Montag auf dem höchsten Stand seit Mitte Juni von positiven Nachrichten für die Branche profitiert. Zuletzt gewannen sie unter den stärksten Werten im MDax 4,4 Prozent auf 7,57 Euro.

Die Zolleinigung zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten trieb generell den Pharmasektor zu Wochenbeginn an. Börsianer verwiesen aber erneut auf das Potenzial in der Branche angesichts der Übernahme des dänischen Impfstoffherstellers Bavarian Nordic . Die Finanzinvestoren Nordic Capital und Permira übernehmen das Unternehmen für 233 dänische Kronen je Aktie oder umgerechnet 3 Milliarden Dollar.

In der Vorwoche wurden Evotec bereits von den Spekulationen um Bavarian Nordic positiv beeinflusst. Bavarian Nordic selbst hatten mit einem Kurssprung von einem Viertel darauf reagiert. Am Montag legten Bavarian Nordic in Kopenhagen zuletzt um 2,2 Prozent auf 238,20 Kronen zu./ajx/zb

