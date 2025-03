ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Airbus auf 'Hold' und Ziel auf 140 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Airbus nach einer Investorenveranstaltung von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 109 auf 140 Euro angehoben. Nachdem die Gewinnprognosen des Marktes seit seiner Verkaufsempfehlung für die Aktie deutlich reduziert worden seien, stimme er jetzt mit dem Konsens überein, begründete Analyst Philip Buller sein neues Anlagevotum in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt sei er für die Aussichten des Verteidigungs- und Raumfahrtgeschäfts zunehmend optimistisch, während seine Skepsis für das wichtige zivile Luftfahrtgeschäft unverändert sei. Das deutlich erhöhte Kursziel rechtfertigte er mit der gestiegenen Branchenbewertung./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 17:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

