ANALYSE-FLASH: Goldman startet Sanofi mit 'Neutral' - Ziel 120 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien des Pharmakonzerns Sanofi beim Kursziel von 120 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Die Franzosen erwiesen sich zwar als Pipeline-Story, schrieb Analyst James Quigley am Freitag. Dies sei aber schon etwas eingepreist, und es brauche Resultate, um von einem Forschungsleader sprechen zu können./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2025 / 06:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

