Vivendi reduziert Beteiligung an Tim (Telecom Italia) deutlich

LONDON (dpa-AFX) - Der französische Mischkonzern Vivendi hat seine Beteiligung am italienischen Telekomkonzern TIM reduziert. Per Handelsschluss am Freitag besaß Vivendi laut einer Mitteilung noch rund 18,4 Prozent der Anteile des Unternehmens mit dem früheren Namen Telecom Italia. Per Ende September waren es noch rund 24 Prozent gewesen. Damit könnte der lang geplante Ausstieg der Franzosen bei den Italienern begonnen haben.

Damit dürften auch Übernahmespekulationen wieder zunehmen. So hatten laut der Nachrichtenagentur Bloomberg zuletzt etwa die Beteiligungsgesellschaft CVC Capital und der französische Internetdienstleister Iliad des Milliardärs Xavier Niel ein Auge auf die Italiener geworfen. Einer Übernahme von Tim müsste allerdings die italienische Regierung zustimmen./mis