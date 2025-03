Die meistgehandelten Produkte: Bayer stark belastet durch Rechtsstreit

Nach einer Serie von Verlusttagen zeigt sich der Aktienmarkt zum Wochenbeginn erholter. Der DAX verzeichnet zum Handelsstart eine starke Aufwärtsbewegung und signalisiert Zuversicht. Auch internationale Märkte senden positiv Impulse: Der Nasdaq 100 präsentiert sich vorbörslich sehr positiv.

Makroökonomischer Überblick

Die Marktteilnehmer richten ihre Aufmerksamkeit heute auf die Veröffentlichung des S&P Global PMI-Flash für die Eurozone. Dieser Indikator für die wirtschaftliche Lage im Dienstleistungs- und Produktionssektor wurde um 10 Uhr veröffentlicht und kann neue Hinweise auf die konjunkturelle Entwicklung liefern.

Meistgehandelte Aktien:

Bayer AG: Die Aktie des deutschen Chemiekonzerns startet mit einem Verlust in den Tag. Belastet wird die Aktie durch einen US- Rechtsstreit. Der Konzern wurde in diesem Streit zu Schadensersatzzahlungen in Milliardenhöhe verurteilt.

Renk Group: Das Unternehmen startet positiv in die Woche. Gestützt wird die Entwicklung durch den heutigen Aufstieg in den MDAX.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit MDAX® Bull HC0A7B 7,66 28921,7 Punkte 21335,886206 Punkte 3,8 Open End X-DAX® Bear UG12HP 10,27 22991,26 Punkte 24033,569754 Punkte 8,93 Open End X-DAX® Bull UG03M4 7,25 23005,13 Punkte 22320,0161 Punkte 34,46 Open End DAX® Bull UG25ZG 13,07 22941 Punkte 21651,187865 Punkte 17,33 Open End DAX® Bear UG3Q9B 48,03 22945 Punkte 27744,284262 Punkte 4,79 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.03.2025; 12:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Deutsche Telekom Call HD6LSB 8,84 33,675 EUR 25,00 EUR 3,53 17.06.2026 Rheinmetall Call UG0JV2 39,96 1337,5 EUR 1000,00 EUR 2,27 17.09.2025 Gold Put UG2VJ0 9,28 3025,52 USD 3000,00 USD -11,4 19.09.2025 Coinbase Global Call UG40JN 5,85 198,15 USD 200,00 USD 2,02 17.06.2026 Carrefour S.A. Call HD77YK 0,49 13,05 EUR 14,00 EUR 9,75 17.12.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.03.2025; 12:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Kurs Basiswert Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6QGF 28,30 22.906 Punkte 20612,327262 Punkte 10 Open End Boeing Long HD2SW2 6,13 178,095 USD 89,14569 USD 2 Open End MicroStrategy Inc. Long UG1CL8 0,72 318,795 USD 228,194706 USD 4 Open End Rheinmetall Long UG3JA3 12,12 1337,5 EUR 1044,694017 EUR 5 Open End Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 1,12 75,265 USD 51,283758 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 24.03.2025; 12:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!