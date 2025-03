EQS-News: Newron schlägt renommierten Biopharma-Firmengründer und -Unternehmer Dr. Chris Martin zur Wahl als unabhängiger Präsident des Verwaltungsrats vor

EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A. / Schlagwort(e): Personalie

Newron schlägt renommierten Biopharma-Firmengründer und -Unternehmer Dr. Chris Martin zur Wahl als unabhängiger Präsident des Verwaltungsrats vor



24.03.2025 / 17:45 CET/CEST

Newron schlägt renommierten Biopharma-Firmengründer und -Unternehmer Dr. Chris Martin zur Wahl als unabhängiger Präsident des Verwaltungsrats vor

Soll die Nachfolge von Dr. Ulrich Köstlin antreten, der Newron über seine Absicht informiert hat, nach zwölf Jahren als Präsident des Verwaltungsrats mit Abschluss der diesjährigen Generalversammlung in den Ruhestand zu treten

Chris Martin, ehemaliger CEO von ADC Therapeutics, wird auf der bevorstehenden Generalversammlung von Newron zur Wahl als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied und neuer Präsident des Verwaltungsrats vorgeschlagen

Mailand, Italien und Morristown (NJ), USA – 24. März 2025, 17:45 Uhr MEZ – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron“) (SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gab heute bekannt, dass sein Verwaltungsrat Dr. Chris Martin als potenzielles unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied und Präsident des Verwaltungsrats auserkoren hat und ihn auf der bevorstehenden Generalversammlung von Newron am 23. April 2025 in Bresso (Mailand), Italien, zur Wahl vorschlagen wird. Chris Martin ist ein erfahrenes Verwaltungsratsmitglied von börsennotierten und privaten Unternehmen mit fundierten Kenntnissen in der kommerziellen Arzneimittelentwicklung sowie einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Gründung und Führung erfolgreicher Biopharma-Unternehmen. Er soll die Nachfolge von Ulrich Köstlin antreten, der seit 2013 als Verwaltungsratspräsident tätig ist. Köstlin wird sein Amt im Verwaltungsrat nach Abschluss der diesjährigen Generalversammlung niederlegen.

Dr. Chris Martin ist ein anerkannter Experte in der Biopharma-Industrie, der therapeutische Wirkstoffe vom Labor über die behördliche Zulassung bis hin zum weltweiten Vertrieb auf den Markt gebracht hat. Im Laufe seiner Karriere hat er am Kapitalmarkt mehr als 1.4 Mrd. US-Dollar für die Entwicklung seiner Unternehmen beschafft. Er war massgeblich an der Gründung von ADC Therapeutics im Jahr 2012 beteiligt und von der Gründung bis 2022 CEO des Schweizer Unternehmens. Unter seiner Leitung entwickelte sich ADC Therapeutics von einem privaten Biotech-Start-up zu einem an der New Yorker Börse notierten Marktführer im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADC) mit weltweit vermarkteten Produkten. Er war Mitbegründer und CEO von Spirogen Ltd., einem Innovator der ADC-Nutzlasttechnologie, das anschliessend für insgesamt bis zu 440 Mio. US-Dollar an AstraZeneca verkauft wurde. Chris Martin ist Vorsitzender der Verwaltungsräte von MyricxBio, Tagworks und Tokamak Energy Ltd. sowie Mitglied der Verwaltungsräte von Osivax SAS, Solcom Ltd. und Senya therapeutics (alle private Unternehmen). Er hat einen Bachelor-Abschluss in Chemie-Ingenieurwesen von der Aston University, einen Doktortitel in Ingenieurwissenschaften von der University of Oxford und einen MBA von der IMD Business School. Er ist britischer Staatsangehöriger und lebt in der Schweiz.

„Chris Martin hat die Entwicklung von Blockbuster-Therapien von der Entdeckung bis zur Zulassung und Vermarktung erfolgreich geleitet“, sagte Ulrich Köstlin, Präsident des Verwaltungsrates von Newron. „Ich bin überzeugt, dass seine Expertise und Vision von unschätzbarem Wert sein werden, während wir unseren Phase-III-Schizophrenie-Wirkstoffkandidaten Evenamide weiterentwickeln, und ich weiss, dass er unsere Begeisterung für das Potenzial dieses Kandidaten teilt.“

„Newrons Zukunft ist vielversprechend und in den besten Händen“, fuhr Köstlin fort. „Mit dieser Gewissheit freue ich mich, heute meine Absicht bekannt zu geben, nach der kommenden Generalversammlung in den Ruhestand zu treten. Ich bin stolz auf meine Kolleginnen und Kollegen im Verwaltungsrat, unseren CEO Stefan Weber und unser hervorragendes Managementteam, die Newron zu neuer Stärke und vielversprechenden Perspektiven geführt haben.“

„Ich fühle mich geehrt und freue mich, in dieser für Newron wichtigen Zeit als Kandidat für das Präsidium des Verwaltungsrates vorgeschlagen zu werden“, sagte Dr. Chris Martin.„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Führungsteam und den Mitgliedern des Verwaltungsrates, um die Strategie von Newron voranzutreiben und dazu beizutragen, lebensverändernde Therapien für Patientinnen und Patienten weltweit bereitzustellen.“

„Wir freuen uns sehr, Chris bei Newron willkommen zu heissen. Seine Erfahrung und sein Wissen werden für unsere Fortschritte in den kommenden Jahren von enormem Wert sein“, sagte Stefan Weber, CEO und exekutives Verwaltungsratsmitglied von Newron.„Gleichzeitig möchte ich Ulrich für seine langjährige Tätigkeit im Verwaltungsrat, seine Führungskraft und seine unerschütterliche Unterstützung in dem herausfordernden Umfeld, in dem wir tätig sind, meinen aufrichtigen Dank aussprechen. Dies war für Newron und seine Aktionärinnen und Aktionäre sowie für mich persönlich als CEO von unschätzbarem Wert.Im Namen des gesamten Newron-Teams wünschen wir ihm alles Gute für seinen wohlverdienten Ruhestand.“

Chris Martin soll das dritte unabhängige, nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglied werden, das innerhalb der letzten 24 Monate in den Verwaltungsrat von Newron berufen wurde, damit stellte diese Gruppe die Mehrheit der fünf nicht-exekutiven Verwaltungsratsmitglieder.

Über die Ordentliche und Ausserordentliche Generalversammlung 2025

Newrons nächste ordentliche und ausserordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre findet am 23. April 2025 statt. Die vollständige Tagesordnung wird Anfang April 2025 zur Einsichtnahme veröffentlicht und zusammen mit allen erforderlichen Informationen zur Anmeldung und Teilnahme an dieser Versammlung sowie allen Dokumenten im Zusammenhang mit der Tagesordnung gemäss den geltenden Gesetzen und Vorschriften auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.

Über Newron Pharmaceuticals

Newron (SIX: NWRN, XETRA: NP5) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert.

Der führende Wirkstoffkandidat des Unternehmens mit Sitz in Bresso, nahe Mailand, Italien, ist Evenamide – ein First-in-Class Glutamat-Modulator. Er hat das Potenzial, die erste Zusatztherapie für behandlungsresistente Schizophrenie (TRS) sowie für Schizophrenie-Patienten zu sein, die ungenügend auf derzeitige Therapien ansprechen. Evenamide befindet sich derzeit in der klinischen Phase-III-Entwicklung. Die bisherigen klinischen Studienergebnisse zeigen signifikante und über die Zeit zunehmende Verbesserungen bei zentralen Wirksamkeitsparametern in der TRS-Patientengruppe sowie ein günstiges Sicherheitsprofil, das bei verfügbaren Antipsychotika ungewöhnlich ist.

Newron hat für die Entwicklung und Vermarktung von Evenamide Lizenzvereinbarungen mit EA Pharma (einer Tochtergesellschaft von Eisai) für Japan und andere asiatische Regionen sowie mit Myung In Pharm für Südkorea geschlossen.

Newron verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz in der Entwicklung und Markteinführung von ZNS-Therapien. Das Parkinson-Medikament des Unternehmens, Xadago® (Safinamide), ist in mehr als 20 Märkten zugelassen, darunter die USA, das Vereinigte Königreich, die EU, die Schweiz und Japan, und wird in Partnerschaften mit Zambon und Meiji Seika vermarktet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.newron.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Newron

Stefan Weber – CEO

+39 02 6103 46 26

pr@newron.com

Grossbritannien/Europa

Simon Conway / Ciara Martin / Natalie Garland-Collins, FTI Consulting

+44 20 3727 1000

SCnewron@fticonsulting.com

Schweiz

Valentin Handschin, IRF

+41 43 244 81 54

handschin@irf-reputation.ch

Deutschland/Europa

Anne Hennecke / Maximilian Schur, MC Services

+49 211 52925227

newron@mc-services.eu

USA

Paul Sagan, LaVoieHealthScience

+1 617 865 0041

psagan@lavoiehealthscience.com

