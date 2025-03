Aktien Frankfurt Schluss: Dax wieder im Vorwärtsgang nach Ifo-Index

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem starken Ifo-Index im Rücken hat sich der Dax am Dienstag in Richtung Rekordhoch nach oben bewegt. Mit einem Anstieg um 1,13 Prozent auf 23.109,79 Punkte näherte sich der deutsche Leitindex wieder etwas seiner Bestmarke von 23.476 Zählern, die er vor einer Woche erreicht hatte. Am Vortag war ein erster Erholungsversuch noch gescheitert.

Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Unternehmen schaffte am Dienstag ein Plus von 0,61 Prozent auf 28.929,77 Punkte. Die hiesigen Indizes trotzdem damit auch einer nun wieder verhalteneren Entwicklung an den US-Börsen.

"Die deutsche Wirtschaft zeigt erste Anzeichen von Frühlingsgefühlen", urteilte der ING-Ökonom Carsten Brzeski mit Blick auf das Ifo-Geschäftsklima, das sich nach dem beschlossenen Finanzpaket wie erwartet verbesserte. Dem Experten zufolge deutet das Stimmungsbarometer der deutschen Wirtschaft auf eine allmähliche konjunkturelle Erholung hin. Trotz drohenden US-Zöllen scheine es, als ob die positiven Aspekte die negativen überwiegen. "Die Wirtschaft verteilt Vorschusslorbeeren für die Ausgabenpolitik einer neuen Bundesregierung", kommentierte der Deka-Bank-Chefvolkswirt Ulrich Kater den wohl wichtigsten deutschen Stimmungsindikator./tih/he