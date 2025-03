Aktien Frankfurt: Dax gibt nach Vortagserholung wieder etwas nach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat seiner kräftigen Vortagserholung am Mittwoch etwas Tribut gezollt. Die anfänglichen moderaten Kursgewinne gab der deutsche Leitindex schnell ab - am frühen Nachmittag stand ein Minus von 0,53 Prozent auf 22.986,18 Punkte zu Buche. Das Rekordhoch von 23.476 Punkten aus der vergangenen Woche ist zwar noch in Sichtweite. Doch auch die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Durchschnittslinie muss im Auge behalten werden. Am Tagestief war der Dax von dieser nach oben abgeprallt.

Der MDax mit den mittelgroßen Unternehmen schaffte ein Plus von 0,44 Prozent auf 29.058,31 Punkte - begünstigt auch durch Kursgewinne von Schwergewichten wie Talanx >DE000TLX1005> und Hochtief . Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,6 Prozent.

Die Dax-Erholung am Vortag sei von den niedrigsten Umsätzen seit fünf Wochen begleitet worden, kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Das zeigt, dass die Mehrheit der Anlegerinnen und Anleger aktuell eher abwartet. Die Ungewissheit vor der Verkündung der neuen US-Zölle ist vielen zu hoch, um jetzt in den Markt einzusteigen. Gerade Zölle gegen Autos könnten viele Dax-Unternehmen empfindlich treffen."

Im Nebenwerte-Index SDax zählte ProSiebenSat.1 mit plus 4,1 Prozent zu den größten Gewinnern. Neu angefachte Übernahmefantasie wog schwerer als eine Branchenstudie, in der die US-Investmentbank Goldman Sachs die Aktien wegen schwacher fundamentaler Geschäftsbedingungen zum Verkauf empfiehlt. Berichten zufolge prüft der Fernsehkonzern MediaForEurope (MFE) ein mögliches Übernahmeangebot und könnte dieses schon bald vorlegen. MFE ist mit knapp 30 Prozent am deutschen Konzern beteiligt. Übernahmespekulationen gibt es schon lange.

Außerdem bewegten Geschäftszahlen. Jost Werke gehörte mit plus 2,5 Prozent zu den besseren SDax-Werten. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer rechnet nach dem Geschäftseinbruch von 2024 wieder mit Aufwind - auch dank der Übernahme des Hydraulikanbieters Hyva.

Im MDax büßten die stark gelaufenen Renk -Titel nach Anfangsgewinnen 1,1 Prozent ein. Der erst kürzlich in den Index aufgestiegene Panzergetriebe-Hersteller sieht sich angesichts prall gefüllter Auftragsbücher 2025 auf Kurs zu weiterem Wachstum. Er betonte zudem, der Ausblick berücksichtige noch nicht das Potenzial durch höhere Verteidigungsausgaben in der Europäischen Union.

Dagegen drehten die Aktien von Aroundtown nach deutlichen Verlusten mit 3,9 Prozent ins Plus. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist berichtete für 2024 eine Rückkehr in die schwarzen Zahlen, rechnet 2025 aber mit einem erneuten Rückgang des operativen Ergebnisses. In ersten Reaktionen hatten Experten die noch fehlende Entscheidung über eine Dividendenzahlung hervorgehoben. Warburg-Analyst Andreas Pläsier sprach derweil von robusten Zahlen und einem positiven Ausblick.

Die Titel des Internetkonzerns United Internet arbeiteten sich mit plus 4 Prozent ebenfalls klar in positives Terrain vor und die der Mobilfunktochter 1&1 mit plus 1,4 Prozent zuletzt auch. Börsianer attestierten beiden Unternehmen einen eher enttäuschenden Ausblick. Dem stand bei United aber eine positive Dividendenüberraschung gegenüber. Eine verschobene Auktion für Mobilfunk-Frequenzen setzt Mittel frei, die einmalig ausgeschüttet werden sollen.

Auch Analystenaussagen bewegten. Beim Essenslieferdienst Delivery Hero sorgte eine Goldman-Kaufempfehlung für einen Kursanstieg von 1,5 Prozent. Dagegen brockte ein gestrichenes Kaufvotum der Schweizer Großbank UBS Douglas ein weiteres Rekordtief ein. Zuletzt verloren die Titel der Parfümeriekette am SDax-Ende 5,7 Prozent./gl/jha/

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---