ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Neuson auf 'Hold' - Ziel 16 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen für 2024 auf "Hold" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Das vergangene Jahr habe mit einem enttäuschenden Schlussquartal geendet, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das Management rechne nun aber mit einer schrittweisen Stabilisierung der Nachfrage im weiteren Verlauf dieses Jahres. Es gebe Licht am Horizont für den Hersteller von Baumaschinen./bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2025 / 03:05 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2025 / 03:05 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------