Onlineshop Otto steigert Kundenzahl

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Onlineshop Otto hat die Zahl der Kunden gesteigert. Der Shop aus Hamburg wies im zurückliegenden Geschäftsjahr 12,2 Millionen aktive Kunden auf, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Anstieg um mehr als vier Prozent.

Otto betreibt eine sogenannte Plattform. Das bedeutet, dass andere Händler und Marken über die Website Waren verkaufen können, wenn sie dafür eine Gebühr zahlen. Auch können sie ihre Waren bewerben. Otto verfügt derzeit über 6.200 Partner auf dem Marktplatz, wie es in der Mitteilung heißt. Ähnlich funktioniert das Geschäft bei Branchenprimus Amazon .

Im Geschäftsjahr 2024/25, welches am 28. Februar endete, konnte Otto den Umsatz im Jahresvergleich um rund fünf Prozent auf etwa 4,4 Milliarden Euro steigern. Die höhere Zahl der Kunden und gestiegene Werbeerlöse hätten zu der Entwicklung beigetragen. Im Geschäftsjahr 2023/24 hatte es beim Umsatz noch einen Rückgang um acht Prozent gegeben. Zum Ergebnis äußert sich der nach eigenen Angaben größte deutsche Onlineshop nicht.

Onlineshop gehört zum Konzern Otto

Der Onlineshop ist Teil der gleichnamigen Handels- und Dienstleistungsgruppe Otto. Das Geschäft mit den Plattformen war in der Vergangenheit wichtigster Umsatzbringer des Konzerns. Zu dem Bereich gehört noch der Online-Modehändler About You , der bis Sommer von dem Wettbewerber Zalando übernommen werden soll./lkm/DP/nas