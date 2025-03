Weißes Haus: Trump will Autoindustrie-Zölle ankündigen

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will nach Angaben des Weißen Hauses in wenigen Stunden Zölle ankündigen, die auf die Autoindustrie abzielen. Der Republikaner werde sich am amerikanischen Nachmittag (21:00 Uhr MEZ) dazu äußern, sagte seine Sprecherin Karoline Leavitt in Washington. Details waren zunächst unklar.

Trump ärgert sich immer wieder über die anfallenden Zölle der Europäischen Union auf Autoimporte aus den USA. Es werden Zölle in Höhe von 2,5 Prozent auf dem Weg in die USA fällig - aber 10 Prozent auf dem Weg nach Europa. Doch bei den in den USA beliebten Pickups und Nutzfahrzeugen beispielsweise sind die US-Zölle sehr viel höher./gei/DP/jha