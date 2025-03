Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Jahresergebnis

BKB veröffentlicht digitalen Geschäftsbericht 2024



27.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Die Basler Kantonalbank (BKB) publiziert heute ihren digitalen Geschäftsbericht 2024. Dieser bietet einen umfassenden und transparenten Überblick über das vergangene Geschäftsjahr und berücksichtigt alle finanziellen, sozialen, ökologischen und regulatorischen Aspekte. Der Bericht steht ab sofort online zur Verfügung unter: report.bkb.ch/2024.

Ein zentrales Element ist der Nachhaltigkeitsbericht, der erstmals auch einen Klimaplan enthält. In diesem legt der Konzern dar, mit welchen Massnahmen er bis 2050 das Netto-Null-Ziel erreichen will. Zusammen mit dem Lagebericht, den Ausführungen zur Corporate Governance und dem Vergütungsberichtwerden die gesetzlichen Anforderungen zur nicht-finanziellen Berichterstattung erfüllt. Die Kapitel «Abschluss Konzern», «Abschluss Stammhaus» und «Offenlegung Eigenmittel und Liquidität» bilden die finanzielle Berichterstattung. Damit verschafft der Geschäftsbericht ein umfassendes Bild über die wirtschaftliche und risikobezogene Lage des Konzerns BKB im 2024.

Der digitale Geschäftsbericht ist benutzerfreundlich aufgebaut: Eine interaktive Navigation, eine Suchfunktion und ein zentrales Downloadcenter erleichtern den Zugriff auf einzelne Inhalte oder Berichtsteile.

Ergänzt wird die Berichterstattung 2024 wie in den Vorjahren durch das Jahresmagazin, das durch die Höhepunkte im Jubiläumsjahr führt und über Menschen berichtet, die das 2024 geprägt haben. Es wird in gedruckter Version an ausgewählte Empfängerinnen und Empfänger verschickt und steht als PDF im Downloadcenter zur Verfügung.

Das Stammhaus BKB zahlt ihren Partizipationsschein-Inhaberinnen und -Inhabern am 1. April 2025 wie im Vorjahr eine ordentliche Dividende von CHF 3.25 brutto aus Zusätzlich wird für das vergangene Jubiläumsjahr pro PS eine einmalige Sonderdividende von CHF 1.25 (verrechnungssteuerfrei) ausgeschüttet.

Link zum digitalen Geschäftsbericht 2024: report.bkb.ch/2024.



Für weitere Auskünfte

Patrick Riedo

Leiter Kommunikation

Basler Kantonalbank, CEO Office

Telefon 061 266 27 89

medien@bkb.ch

