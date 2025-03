EQS-News: adesso SE veröffentlicht Konzernabschluss 2024: Umsatzwachstum auf 1,3 Mrd. EUR (+14 %), überproportionale Steigerung der Ergebniskennzahlen sowie starke Free-Cashflow-Entwicklung

EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

adesso SE veröffentlicht Konzernabschluss 2024: Umsatzwachstum auf 1,3 Mrd. EUR (+14 %), überproportionale Steigerung der Ergebniskennzahlen sowie starke Free-Cashflow-Entwicklung

Mit Vorlage des Konzernabschlusses hat die adesso SE die im Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen für 2024 bestätigt. Die adesso Group konnte ihren Umsatz erneut deutlich stärker als der Markt mit 14,2 % Wachstum (davon 14 % organisch) auf 1.297,0 Mio. EUR (Vorjahr: 1.135,9 Mio. EUR) steigern. Dabei wurde ein EBITDA in Höhe von 98,3 Mio. EUR (Vorjahr: 80,0 Mio. EUR) erzielt. Auf Basis einer deutlich reduzierten Einstellungsdynamik und einer hierdurch sukzessive höheren Auslastung erholte sich die operative Ergebnismarge im zweiten Halbjahr 2024 auf 10,6 % (1. Halbjahr 2024: 4,4 %; Gesamtjahr 2024: 7,6 %). Trotz des schwachen Ergebnisses in der ersten Jahreshälfte konnte das operative Ergebnis über das Gesamtjahr 2024 überproportional zum Umsatzwachstum um +23 % im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Auf der leicht verbesserten EBITDA-Marge von 7,6 % (Vorjahr: 7,0 %) lasteten dabei anhaltend hohe Investitionen aus dem Produktbereich, welche 2025 abnehmend erwartet werden. Das Konzernergebnis konnte noch deutlicher auf 10,2 Mio. EUR (Vorjahr: 3,4 Mio. EUR) gesteigert werden. Es errechnet sich ein Ergebnis je Aktie von 1,25 EUR nach 0,49 EUR im Vorjahr.

Der positive Trend bei den Ergebniskennzahlen wird von einer deutlichen Verbesserung wesentlicher Bilanzpositionen begleitet und findet auch in einem stark verbesserten Free Cashflow Ausdruck. Wesentliche Treiber in diesem Zusammenhang sind die Reduzierung des Vorfinanzierungsbedarfs und das verbesserte Forderungsmanagement infolge der in Vorperioden erfolgten Investitionen in ein neues ERP-System. Der Return on Net Working Capital (RONWC) verbesserte sich auf 19 % (Vorjahr: 13 %). So konnte das Net Working Capital trotz des starken Wachstums um 8 % auf 162,8 Mio. EUR (Vorjahr: 176,5 Mio. EUR) reduziert werden. Der Factoring-Anteil erhöhte dabei sich nur leicht von 55 Mio. EUR im Vorjahr auf 57 Mio. EUR zum 31.12.2024. Gleichzeitig wurde die Netto-Verschuldung im Geschäftsjahr trotz 8,2 Mio. EUR zusätzlicher Aufwendungen für das Aktienrückkaufprogramm um 1,8 Mio. EUR auf -46,6 Mio. EUR reduziert. Der Free Cashflow nach Aufwendungen für Leasing verbesserte sich sehr deutlich auf 45,1 Mio. EUR (Vorjahr: 14,2 Mio. EUR). Dies entspricht 6,92 EUR je Aktie.

Die Nachfrage nach den IT-Dienstleistungen von adesso bleibt im Rahmen der digitalen Transformation von Unternehmen auf einem hohen Niveau. Neben den beiden etablierten für adesso umsatzseitig bedeutungsvollen Kernbranchen „Versicherungen“ und „Banken/Finanzdienstleister“ mit Wachstumsraten von 5 % beziehungsweise 6 % ist die Branche „Öffentliche Verwaltung“ wie im Vorjahr die umsatzstärkste. Auch sie konnte im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 12 % verzeichnen. Das stärkste Wachstum zeigten die Branchen „Gesundheitswesen” mit 44 % und „Utilities” mit 41 %. Die Branche „Öffentliche Verwaltung” erwirtschaftete 2024 erstmalig einen Umsatz oberhalb von 200 Mio. € und schließt damit zu „Cross Industries” auf. Die Branchen „Versicherungen” und „Banken/Finanzdienstleister” lieferten jeweils Umsätze oberhalb von 150 Mio. €.

Durch die im Geschäftsjahr 2024 reduzierte Dynamik bei den Einstellungen hat sich die Auslastung erholt und bewegt sich wieder in Richtung des Durchschnittswerts der vergangenen Jahre. Im Vergleich zum ersten Quartal 2024 zeigt sich die Auslastung auch in den ersten Monaten 2025 verbessert. Die durchschnittliche Anzahl an Mitarbeitenden (rechnerische Vollzeitstellen/FTE) erhöhte sich 2024 unterproportional zum Umsatz um 12 % bzw. um 1.111 auf 10.059 Mitarbeitende. Die reduzierte Einstellungsdynamik zeigt sich noch stärker im Vergleich der FTE zum Jahresende. adesso beschäftigt mit 10.320 Mitarbeitenden 8 % mehr als im Vorjahr. Die Personalkosten pro FTE stiegen moderat um 2 % und absolut um 15 % auf 888,9 Mio. EUR (Vorjahr: 773,2 Mio. EUR) annähernd proportional zum Umsatz. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich tendenziell margenverbessernd lediglich um 8 % auf 145,8 Mio. EUR (Vorjahr: 135,3 Mio. EUR).

Das Aktienrückkaufprogramm wurde im Zeitraum 17.10.2024 bis 10.01.2025 erfolgreich durchgeführt und reduziert die ausstehende Anzahl stimm- und gewinnberechtigter Aktien um 121.091 auf 6.401.181. Hierfür wurde ohne Erwerbsnebenkosten ein Gesamtbetrag von rund 10,0 Mio. EUR (davon 8,2 Mio. EUR bis 31.12.2024) aufgewendet. Für weitere rund 27 Mio. EUR (Kaufpreiszahlungen im ersten Quartal 2025) hat adesso die verbleibenden 28 % der Anteile an der adesso orange AG, Hameln, und die verbleibenden 30 % der Anteile an der KIWI Consulting EDV-Beratung GmbH, Walldorf, erworben und besitzt in der Konsequenz 100 % der ausstehenden Unternehmensanteile. Die adesso orange AG wurde im Februar 2025 in adesso business consulting AG umbenannt. Hierdurch reduziert sich der vergleichsweise hohe Anteil der Minderheiten (2024: 2,1 Mio. EUR) am Konzernergebnis. Alle Transaktionen werden 2025 einen positiven Effekt auf das den adesso-Aktionärinnen und Aktionären zustehende Ergebnis je Aktie entfalten.

Der Vorstand sieht seine bisherigen Annahmen über die weitere gute Nachfrageentwicklung im IT-Services-Markt sowie den positiven Margentrend der adesso Group angesichts der wieder höheren Auslastung bestätigt. In einem grundsätzlich aber schwierigen makroökonomischen Umfeld sowie unter Berücksichtigung von Budgetverzögerungen im öffentlichen Sektor durch die Neuwahlen als auch die deutlich reduzierte Einstellungsdynamik wird für 2025 mit weiterem Umsatzwachstum auf 1,35 bis 1,45 Mrd. EUR gerechnet. Bei einer über das Gesamtjahr höher erwarteten Auslastung und einem ab der zweiten Jahreshälfte 2025 wieder anziehenden Produktgeschäft soll das EBITDA weiter auf 105 bis 125 Mio. EUR gesteigert werden. Der positive Margentrend soll dabei 2025 fortgeführt werden. Auch befördert von zusätzlichen Arbeitstagen in den Jahren 2026 und 2027 soll sich die EBITDA-Marge wieder in Richtung des Zielkorridors von 11 bis 13 % bewegen.

Für das Geschäftsjahr 2024 werden Vorstand und Aufsichtsrat der für den 03.06.2025 geplanten Hauptversammlung der adesso SE eine Dividendenzahlung in Höhe von 0,75 € (Vorjahr: 0,70 €) je gewinnberechtigter Stückaktie vorschlagen und hierdurch den Shareholder Value weiter steigern.

adesso Group

Die adesso Group ist mit über 10.300 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2024 von rund 1,3 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2025 als Top Employer und 2023 sowie 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.

Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de

