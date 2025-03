EQS-News: SUSS strebt im Geschäftsjahr 2025 weiteres Umsatzwachstum an

EQS-News: SUSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose

SUSS strebt im Geschäftsjahr 2025 weiteres Umsatzwachstum an



Umsatz in einer Bandbreite von 470 bis 510 Mio. € erwartet

Bruttomarge von 39 bis 41 % und EBIT-Marge von 15 bis 17 % prognostiziert

Dividendenvorschlag für 2024 sieht eine Steigerung der Ausschüttung um 50 % auf 0,30 € je Aktie vor

Garching, 27. März 2025– SUSS, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, veröffentlicht heute den Geschäftsbericht 2024 und gibt darin auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bekannt.

„SUSS soll auch 2025 ein Wachstumsunternehmen bleiben“, sagt Burkhardt Frick, CEO von SUSS, mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025. „Wir trauen uns zu, den Umsatz in diesem Jahr auf 470 bis 510 Mio. € zu steigern.“ Im Mittelpunkt dieser Bandbreite würde dies einem Umsatzanstieg von rund 10 % gegenüber dem Vorjahreswert von 446,1 Mio. € entsprechen. Basis für das angestrebte Wachstum ist der robuste Auftragsbestand in Höhe von 428,4 Mio. € zum 31. Dezember 2024, der größtenteils im Jahr 2025 abgearbeitet werden soll. „Damit ist unsere kürzlich erhöhte Produktionskapazität, insbesondere für Lösungen im Segment Advanced Backend Solutions, aber noch nicht voll ausgeschöpft“, ergänzt Dr. Thomas Rohe, COO von SUSS. „Wir können also noch weitere Aufträge, die wir im ersten Halbjahr 2025 erhalten, bereits in diesem Jahr abschließen.“ Während im Segment Advanced Backend Solutions im Vorjahresvergleich mit einem Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich gerechnet wird, strebt SUSS im Segment Photomask Solutions ein Umsatzwachstum von 10 bis 20 % an.

Der positive Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 schließt an die sehr gute Entwicklung des Jahres 2024 an. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erreichte der Konzernumsatz mit 446,1 Mio. € einen neuen Höchstwert und stieg im Vorjahresvergleich um 46,6 %. Dabei trugen beide Segmente mit Wachstumsraten von 46,6 % (Advanced Backend Solutions) und 46,5 % (Photomask Solutions) zum Konzernwachstum bei. Im Segment Advanced Backend Solutions war die Abarbeitung zahlreicher Aufträge für temporäre Bonder und Debonder, die in der Herstellung von Hochleistungs-Speicherchips (High-Bandwidth Memory) und KI-Chipmodulen zum Einsatz kommen, der wesentliche Treiber. Das Bonder-Geschäft hat sich damit im Jahresvergleich mehr als verdreifacht. Die positive Entwicklung im Segment Photomask Solutions hat von der weiterhin hohen Nachfrage aus Asien profitiert.

Bei der Bruttomarge, die sich im Jahr 2024 durch einen vorteilhaften Produkt- und Kundenmix und durch das sehr hohe Geschäftsvolumen erheblich von 34,1 auf 40,0 % verbessert hatte, geht SUSS von einer Seitwärtsbewegung im Geschäftsjahr 2025 aus. „Da wir eine Umsatzsteigerung bei ähnlichem Produkt- und Kundenmix wie im Jahr 2024 erwarten, gleichzeitig aber auch mit Einmalbelastungen infolge der Vorbereitung und des Umzugs an unseren neuen Produktionsstandort in Taiwan rechnen, gehen wir für das Geschäftsjahr 2025 von einer Bruttomarge in einer Bandbreite von 39 bis 41 % aus“, so Dr. Cornelia Ballwießer, CFO von SUSS.

Das Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) wird im Geschäftsjahr 2025 vom volumenbedingt höheren Bruttoergebnis vom Umsatz profitieren. Dr. Cornelia Ballwießer: „Gleichzeitig aber wirkt sich unsere Wachstumstransformation nun verstärkt aus, weshalb wir unter anderem bei den Verwaltungskosten und insbesondere durch verschiedene IT- und Digitalisierungsprojekte einen Anstieg erwarten.“ Insgesamt rechnet SUSS für das Geschäftsjahr 2025 mit einer EBIT-Marge in einer Bandbreite von 15 bis 17 %. Im Jahr 2024 hatte die EBIT-Marge durch das höhere Bruttoergebnis vom Umsatz und den unterproportionalen Anstieg der Aufwendungen für Vertrieb und Verwaltung sowie für Forschung und Entwicklung mit 16,8 % einen Rekordwert erreicht.

Insgesamt hat SUSS im Geschäftsjahr 2024 einen Jahresüberschuss von 110,3 Mio. € erzielt – davon 52,1 Mio. € aus fortgeführten Aktivitäten und 58,3 Mio. € aus der Veräußerung des Geschäftsbereichs MicroOptics. Im Vorjahr hatte der Jahresüberschuss 4,7 Mio. € betragen. Der Free Cashflow der fortgeführten Aktivitäten, also ohne die MicroOptics-Veräußerung, erhöhte sich spürbar auf 25,3 Mio. € (Vorjahr: 7,9 Mio. €). Mit Blick auf das sehr gut abgeschlossene Geschäftsjahr 2024 schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 3. Juni 2025 die Auszahlung einer um 50 % auf 0,30 € je Aktie gesteigerten Dividende vor.

Der Geschäftsbericht 2024 ist in deutscher und englischer Sprache unter www.suss.com im Bereich „Investor Relations“ zum Download verfügbar.

Pressekontakt:

Sven Köpsel

Vice President Investor Relations & Communications

E-Mail: sven.koepsel@suss.com

Tel.: +49 89 32007151



Über SUSS

SUSS ist ein führender Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SUSS die Entwicklung von Technologien der nächsten Generation wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithographie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran. Mit einer globalen Infrastruktur für Anwendungen und Service unterstützt SUSS mehr als 8.000 weltweit installierte Systeme. Der Hauptsitz von SUSS ist in Garching bei München. Die Aktien der SUSS MicroTec SE werden im Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A10K0235). Weitere Informationen finden Sie unter suss.com.

Legal Disclaimer

Einige der in dieser Mitteilung gemachten Aussagen haben den Charakter von Prognosen bzw. können als solche interpretiert werden. Alle Angaben und Bewertungen erfolgen auf der Basis äußerst gewissenhafter Recherchen. Die Veröffentlichung erfolgt jedoch ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Die obigen Ausführungen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Rechte vorbehalten.

