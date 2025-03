Eurozone: Wachstum der Geldmenge beschleunigt sich stärker als erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im Februar stärker als erwartet beschleunigt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Jahresvergleich um 4,0 Prozent, wie die Europäische Zentralbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 3,8 Prozent erwartet. Im Vormonat war die Geldmenge um revidierte 3,8 Prozent gewachsen.

Die enger gefasste Geldmenge M1 legte im Februar deutlich stärker zu als im Vormonat. Sie stieg um 3,5 Prozent im Jahresvergleich - nach plus 2,7 Prozent im Januar. M1 gilt unter Ökonomen als Konjunkturindikator.

Das Wachstum der Kreditvergabe beschleunigte sich. Die Kredite an Unternehmen außerhalb der Finanzbranche stiegen um 2,2 Prozent im Jahresvergleich - nach plus 2,0 Prozent im Vormonat. Die privaten Haushalte erhielten 1,5 Prozent (Januar: plus 1,3) mehr Kredite./jsl/la/mis