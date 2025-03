EQS-News: Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024: Dermapharm steigert Umsatz und übertrifft EBITDA-Prognose

EQS-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht

Erfolgreiches Geschäftsjahr 2024: Dermapharm steigert Umsatz und übertrifft EBITDA-Prognose

Konzernumsatz steigt um 4,0 % auf 1.180,8 Mio. €

Konzern-EBITDA (unbereinigt) erhöht sich um 10,2 % auf 308,9 Mio. €, die unbereinigte EBITDA-Marge liegt bei 26,2 %

Das EBITDA (bereinigt) von 315,6 Mio. € entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 26,7 %, die Bereinigungen in Höhe von 6,7 Mio. € sind gegenüber 2023 erheblich rückläufig

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet Dermapharm auf Konzernebene weiteres bereinigtes EBITDA-Wachstum auf 322 Mio. € bis 332 Mio. € bei einem Umsatz von 1.160 Mio. € bis 1.200 Mio. € und einer verbesserten EBITDA-Marge

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wird der Vorstand der Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende je Aktie in Höhe von 90 Cent vorschlagen

Grünwald, 28. März 2025 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten, veröffentlicht heute den vollständigen Geschäftsbericht für das zurückliegende Geschäftsjahr 2024 und bestätigt die zuvor veröffentlichten vorläufigen IFRS-Konzern-Finanzkennzahlen. Trotz anspruchsvoller Marktentwicklungen ist es Dermapharm gelungen, dass 33. Geschäftsjahr erfolgreich zu beenden, den Umsatz planmäßig zu steigern und die Prognose des bereinigten Konzern-EBITDAs zu übertreffen.

„Das Geschäftsjahr 2024 war für Dermapharm erfolgreich, weil wir unsere ambitionierten Ziele erreicht haben. Trotz der anhaltenden globalen Unsicherheiten und wirtschaftlichen Turbulenzen konnten wir unsere Position als europäischer Hersteller von Markenarzneimitteln und Gesundheitsprodukten in Nischenmärkten weiter stärken. Unsere strategische Ausrichtung auf Innovation, Internationalisierung und gezielte Akquisitionen hat sich erneut bewährt. Besonders stolz sind wir auf die erfolgreiche Integration neuer Unternehmen und die kontinuierliche Erweiterung unseres Produktportfolios. Wir blicken optimistisch in die Zukunft und sind überzeugt, dass wir auch im laufenden Jahr nachhaltiges Wachstum und Wertschöpfung für unsere Aktionäre erzielen werden“, so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE.

Auf Basis finaler, testierter IFRS-Konzern-Finanzkennzahlen erhöht sich der Konzernumsatz im abgelaufenen Jahr 2024 um 4,0 % auf 1.180,8 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 1.135,4 Mio. €). Wesentlicher Treiber ist das starke organische Wachstum im Bestandsgeschäft, das sich vor allem im Segment „Markenarzneimittel“ zeigt. Das um Einmaleffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöht sich um 1,7 % auf 315,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 310,2 Mio. €), die entsprechende Marge beträgt 26,7 % (Vorjahreszeitraum: 27,3 %). Das unbereinigte Konzern-EBITDA beläuft sich auf 308,9 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 280,3 Mio. €) bei einer Konzern-EBITDA-Marge von 26,2 % (Vorjahreszeitraum: 24,7 %). Die Bereinigungen summieren sich auf insgesamt 6,7 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 29,9 Mio. €) und werden bei den Segmenten näher erläutert.

Segment „Markenarzneimittel“

Der Umsatz im Segment „Markenarzneimittel“ erhöht sich um 9,8 % auf 585,1 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 532,8 Mio. €). Das bereinigte EBITDA liegt 2024 bei 264,8 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 240,0 Mio. €), was einer bereinigten EBITDA-Marge von 45,3 % (Vorjahr: 45,0 %) entspricht. Das breit diversifizierte Produktportfolio zeigt sich hier besonders resilient. Vor allem verzeichnen die Produkte Myopridin® / Myditin®, Ketozolin® und Prednisolut® jeweils ein starkes Wachstum im Inland. Daneben wird das Wachstum im Segment auch durch die weitere Internationalisierung getragen. Auch Allergopharma trägt vor allem mit dem Produkt Allergovit® sowohl im In- wie auch im Ausland zum Umsatz- und Ergebniswachstum bei. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde Montavit zudem erstmals für das volle Geschäftsjahr 2024 konsolidiert (im Vergleich zu sechs Monaten im Jahr 2023), was sich positiv auf Umsatz und Ergebnis auswirkt. Das unbereinigte EBITDA erhöht sich im Geschäftsjahr 2024 um 13,3 % auf 259,4 Mio. € (Vorjahr: 229,0 Mio. €), die entsprechende Marge beträgt 44,3 % (Vorjahr: 43,0 %). Die dem Segment zuzuordnenden Bereinigungen belaufen sich auf insgesamt 5,4 Mio. € und resultieren im Wesentlichen aus M&A bezogenen Sachverhalten.

Segment „Andere Gesundheitsprodukte“

Das Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ erreicht in 2024 Umsatzerlöse von 354,4 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 371,7 Mio. €), was einem Rückgang um 4,7 % entspricht. Das bereinigte EBITDA des Segments beläuft sich im Berichtszeitraum auf 57,7 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 76,7 Mio. €), die entsprechende EBITDA-Marge beträgt 16,3 % (Vorjahreszeitraum: 20,6 %). Die starke Performance von Euromed und Hübner kann den Rückgang bei Arkopharma nicht vollständig kompensieren. Aufgrund von Preiserhöhungen und Produktneueinführungen kam es in 2023 zu vorgezogenen Verkäufen an Apotheken, die das Geschäftsjahr 2024 noch negativ beeinflusst haben. Das unbereinigte EBITDA verringert sich im Geschäftsjahr 2024 um 2,2 % auf 56,5 Mio. € (Vorjahr: 57,8 Mio. €). Die unbereinigte EBITDA-Marge steigt auf 15,9 % (Vorjahr: 15,6 %). Die Bereinigungen in Höhe von 1,3 Mio. € betreffen Aufwendungen im Zuge der mittlerweile abgeschlossenen Betriebsverlagerung der Candoro ethics nach Friedrichsdorf.

Segment „Parallelimportgeschäft“

Im Segment „Parallelimportgeschäft“ ist der Umsatz aufgrund einer guten Warenverfügbarkeit im Markt um 4,5 % auf 241,3 Mio. € (Vorjahreszeitraum: 230,8 Mio. €) gestiegen. Das Umsatzwachstum führt jedoch aufgrund erhöhter gesetzlicher Rabattzahlungen und gestiegenen Kosten nicht zu einem entsprechenden Ergebnisanstieg, im Gegenteil, das EBITDA sinkt auf -1,6 Mio. € (Vorjahreszeitraum: -0,8 Mio. €).

Hauptversammlung 2025 – Vorschlag der Auszahlung einer Dividende von 0,90 € je Stückaktie

Die ordentliche Hauptversammlung der Dermapharm Holding SE findet am 26. Juni 2025 statt. Für das Geschäftsjahr 2024 wird der Vorstand der Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende je Aktie in Höhe von 90 Cent vorschlagen. Dies entspricht einer im Vergleich zur Steigerung des bereinigten EBITDA überproportionalen Erhöhung der Dividende um 2,3 % (Vorjahreszeitraum: 88 Cent).



Ausblick für Geschäftsjahr 2025

Der Vorstand bestätigt die am 14. März 2025 veröffentlichte Prognose und rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Konzern-Umsatz von 1.160 bis 1.200 Mio. € sowie einem bereinigten Konzern-EBITDA in Höhe von 322 Mio. € bis 332 Mio. €.

Für das Segment „Markenarzneimittel“ wird weiterhin ein Wachstum angestrebt, wobei der Fokus auf der Stärkung großer Marken, der Einführung neuer Eigenentwicklungen und der Erweiterung des Portfolios in den europäischen Niederlassungen liegt. Dies wird zu steigenden Umsätzen und einem moderaten Ergebniswachstum führen.

Wesentliche Treiber für das Umsatz- und Ergebniswachstum des Segments „Andere Gesundheitsprodukte“ werden die Gesellschaften Anton Hübner, Euromed und Candoro ethics sein. Für die Arkopharma geht der Vorstand im Zuge der planmäßigen Weiterentwicklung des Geschäftsmodells - weg von einem B2C- hin zu einem B2B2C-Modell mit dem Apotheker im Fokus - von einem Konsolidierungsjahr aus. Diese Weiterentwicklung wird neue Impulse setzen, weitere Synergien schaffen und eine nachhaltige Produktoptimierung fördern.

Die axicorp Pharma GmbH mit Sitz in Friedrichsdorf bei Frankfurt am Main repräsentiert das Segment „Parallelimport“ und ist ein führender Anbieter im Bereich Parallel- und Reimport von EU-Arzneimitteln. Die allgemeinen Kostensteigerungen und die fortlaufenden gesetzlichen Veränderungen haben das Geschäftsmodell des Segments in den letzten Jahren erheblich beeinträchtigt. Im Zuge einer kritischen Sortimentsanalyse wird Dermapharm am Standort Friedrichsdorf vor diesem Hintergrund eine Optimierung des Geschäftsmodells durchführen. Die Prognose für das Jahr 2025 berücksichtigt eine damit einhergehende Umsatzreduzierung.

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 ist ab heute auf der Internetseite https://ir.dermapharm.de/ verfügbar.

IFRS Finanzkennzahlen 2024 im Vergleich zur entsprechenden Vorjahresperiode

(Darstellung ohne Segmentüberleitung/Konzernholding)

* EBITDA 2024 um Einmaleffekte in Höhe von 6,7 Mio. € bereinigt, inkl. EBITDA der Konzernholding i.H.v. -5,4 Mio. €.

EBITDA 2023 um Einmaleffekte in Höhe von 29,9 Mio. € bereinigt, inkl. EBITDA der Konzernholding i.H.v. -5,6 Mio. €.

Unternehmensprofil

Dermapharm - Pharmazeutische Exzellenz "Made in Europe"

Dermapharm ist ein innovativer und wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln und anderen Gesundheitsprodukten. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte in Deutschland, dem übrigen Europa sowie den USA.

Dermapharm verfügt im Segment „Markenarzneimittel“ über mehr als 1.300 Arzneimittelzulassungen mit rund 400 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment von Arzneimitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft erstreckt sich von der hausinternen Produktentwicklung und Produktion über Qualitätsmanagement und Logistik bis hin zum Vertrieb der Markenarzneimittel durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst.

Im Segment „Andere Gesundheitsprodukte“ bündelt Dermapharm Nahrungsergänzungs- und pflanzliche Arzneimittel, Kosmetika und Medizinprodukte sowie pflanzliche Extrakte und medizinisches Cannabis. Zum Segment zählen neben der französischen Arkopharma, Marktführer für pflanzliche Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, unter anderem auch die spanischen Euromed S.A., ein global führender Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-,

Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie.

Mit der axicorp betreibt Dermapharm das Segment „Parallelimportgeschäft“. Axicorp importiert Originator-Arzneimittel aus anderen EU-Mitgliedsstaaten zum Weiterverkauf an pharmazeutische Großhändler und Apotheken in Deutschland. Dabei profitiert axicorp von der unterschiedlichen Preisgestaltung innerhalb der einzelnen EU-Mitgliedsländer. Ausgehend vom Umsatz ist axicorp aktuell der sechstgrößte Parallelimporteur in Deutschland.

Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung optimiert der Konzern seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich und sorgt neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse.

