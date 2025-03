Aktien New York: Zollkonflikt sorgt für Zurückhaltung - Techwerte verlieren

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Börsen dominiert am Montag unverändert die Angst der Investoren vor einem sich ausweitenden Zollkonflikt. Die daraus resultierende Zurückhaltung schlug bei Technologiewerten besonders negativ durch. Am Mittwoch will US-Präsident Donald Trump neue Zölle ankündigen. Nach seiner Aussage soll davon kein Staat verschont bleiben.

Der Leitindex Dow Jones Industrial schaffte es im Verlauf des Handels zurück ins Plus und legte um 0,1 Prozent auf 41.610 Zähler zu. Hier stützten konsumnahe Aktien wie Walmart , Home Depot , Coca-Cola und McDonalds mit ihren Kursgewinnen. Diese Titel gelten als vergleichsweise sicher in konjunkturell unsicheren Phasen wie derzeit.

Der marktbreite S&P 500 sank dagegen um 0,6 Prozent auf 5.550 Punkte und fiel vorübergehend auf den niedrigsten Stand seit September. Auch der Technologie-Index Nasdaq 100 rutschte auf den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres ab, er büßte zuletzt 1,2 Prozent auf 19.042 Zähler ein.

"Die Zollangst ist zurück", schrieb Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Etoro. Noch sei unklar, wie weit Donald Trump im Handelskrieg tatsächlich gehen wird. An den Märkten herrsche deshalb eine große Nervosität. "Die Unsicherheit ist deutlich zu spüren - Anleger warten ab und vermeiden größere Risiken".

Diese Unsicherheit bescherte den US-Börsen ein enttäuschendes erstes Quartal: Der Dow Jones Industrial fiel in den ersten drei Monaten des Jahres um etwa 2 Prozent. Für den Nasdaq 100 ging es sogar um mehr als 9 Prozent nach unten. Damit zeichnet sich für den Technologie-Index das schwächste Quartal seit dem zweiten Jahresviertel 2022 ab.

Anleger setzten stattdessen auf Gold, die Rekordjagd beim als sicherer Hafen geltenden Edelmetall geht weiter. Am Montag kletterte die Notierung für eine Feinunze an der Börse in London erstmals über 3.100 US-Dollar. Neben der Zollpolitik der USA wird dies an den Märkten auch mit geopolitischen Risiken begründet.

Die Aktien der sogenannten "Glorreichen Sieben" aus der US-Tech-Branche (Apple , Microsoft , Nvidia , Amazon , Alphabet , Meta und Tesla ) fanden sich überwiegend erneut unter den Verlierern wieder. Bis zu knapp 4 Prozent bei Nvidia reichten hier die Verluste, nur Apple lagen im Plus.

Unter Druck gerieten auch Papiere aus der Impfstoffbranche. Moderna sackten um gut 9 Prozent auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren ab. Biontech büßten 6,3 Prozent ein. Händler verwiesen auf einen Bericht des "Wall Street Journal", wonach der Chef der Impfstoffabteilung der US-Gesundheitsbehörde, Peter Marks, seinen Rücktritt eingereicht hat. Marks gilt als Fürsprecher von Impfungen.

Gegen den allgemeinen Abwärtstrend legten Goodyear Tire & Rubber um mehr als 4 Prozent zu. Die Deutsche Bank hat die Aktien des Reifenherstellers zum Kauf empfohlen./bek/he