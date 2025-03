Am Mittwoch ist es soweit. Der wichtige "Tag der Befreiung" steht an, an dem Donald Trump weitere Informationen zu den breit angelegten Zöllen gegen alle möglichen Handelspartner veröffentlichen will. Bis dahin werden die Märkte wohl schwach bleiben und auch die Zeit danach wird nicht unbedingt besser. Allerdings stehen die Zölle möglicherweise vor einer rechtlichen Hürde.

Derweil verlieren Aktien von Hochtief deutlich. Hier verschiebt sich die Perspektive, denn das was bislang als sehr positiv für Aktie galt (der Hohe Anteil an Umsätzen in den USA) könnte nun für eine weitere Underperformance sorgen. Martin reagiert im Musterdepot.

AMD, ebenfalls im Musterdepot, scheint zumindest im Bereich KI-Chips immer weiter ins Hintertreffen gegenüber Nvidia zu geraten. Diese Tatsache sorgt nun für ein weiteres Downgrade der Aktie. Vielleicht etwas spät, nachdem der Kurs schon sehr deutlich gefallen ist?

Apropos gefallen: Den Vogel schießt am Freitag eine andere Aktie aus dem Halbleiter-Segment ab. Aktien von Wolfspeed crashen um mehr als 50 Prozent. Was davon zu halten ist und wie es nun weitergehen kann, dazu heute mehr in der Live-Sendung.

