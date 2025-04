Dax-Rückblick:

Der Dax erreichte gestern die mehrfach angesprochene wichtige Unterstützungszone im Bereich um 22.250 Punkte und unterschritt diese im Handelsverlauf sogar deutlich. Zeitweise fiel das Börsenbarometer sogar unter die 22.000er Marke bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Dax-Ausblick:

Dank der kräftigen Erholung an der Wall Street in der zweiten Handelshälfte konnte die wichtige Unterstützungszone schlussendlich doch noch verteidigt werden. Mit der starken Erholung heute Vormittag zurück in den Bereich um 22.500 Punkte bleiben die Käufer somit vorerst weiter im Spiel.

Ein Re-Test der Unterstützungszone um 22.250 Punkte muss nun zunächst erneut eingeplant werden, neue Verkaufssignale entstehen allerdings erst unterhalb des gestrigen Tagestiefs neue Verkaufssignale. Bis dahin ist nun zunächst die Seitenlinie eine gute Option.