EQS-Adhoc: Newron gibt Geschäftsergebnisse 2024 und Ausblick 2025 bekannt

Newron gibt Geschäftsergebnisse 2024 und Ausblick 2025 bekannt

Mailand, Italien – 1. April 2025, 07:00 Uhr MESZ – Newron Pharmaceuticals S.p.A. („Newron”, ISIN: IT0004147952, SIX: NWRN, XETRA: NP5) gibt heute die finanziellen und operativen Höhepunkte des zum 31. Dezember 2024 endenden Geschäftsjahres sowie einen Ausblick auf 2025 bekannt.

Im Jahr 2024 verzeichnete Newron bedeutende Fortschritte im Entwicklungsprogramm seines Wirkstoffs Evenamide als Zusatztherapie bei behandlungsresistenter und chronischer Schizophrenie. Die finalen Daten aus den Studien 014/015 und 008A belegen eine signifikante und zunehmende Wirksamkeit sowie ein günstiges Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil des Wirkstoffs und stärken die klinische Evidenz für seinen innovativen, glutamatergen Wirkmechanismus. Strategische Lizenzvereinbarungen zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Evenamide mit EA Pharma/Eisai Gruppe in Japan und anderen ausgewiesenen asiatischen Gebieten im Dezember 2024 und Myung In Pharm in Südkorea im Januar 2025 beinhalten Einnahmen von bis zu EUR 117 Mio. sowie eine Beteiligung an der geplanten einjährigen Phase-III-Zulassungsstudie, dessen Start im zweiten Quartal 2025 erwartet wird. Das Unternehmen verfolgt weitere Entwicklungsmöglichkeiten für Evenamide in anderen Märkten.

Darüber hinaus wurden personelle und finanzielle Maßnahmen umgesetzt. Dazu zählt eine Kapitalmaßnahme über EUR 15 Mio. in Form einer Vereinbarung über die Zeichnung von bis zu 2,05 Mio. neu ausgegebenen Aktien mit einem institutionellen Investor, der sich auf Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen in verschiedenen Sektoren, darunter Biotechnologie und Gesundheitswesen, konzentriert. Zudem wurde eine Verlängerung bestehender Finanzierungsverpflichtungen mit der Europäischen Investitionsbank vereinbart. Im Verwaltungsrat kam es zu Änderungen: Margarita Chavez wurde als unabhängiges, nicht-exekutives Mitglied und Vorsitzende des Business Development Committee ernannt. Nach Ende der Berichtsperiode wurde außerdem die Wahl von Dr. Chris Martin als unabhängiges, nicht-exekutives Verwaltungsratsmitglied und Präsident des Verwaltungsrats für die bevorstehende Generalversammlung der Gesellschaft am 23. April 2025 vorgeschlagen.

Im Jahr 2024 erzielte Newron erstmals einen Nettogewinn von EUR 15,8 Mio. (2023: Nettoverlust von EUR 16,2 Mio.), getragen von Lizenzeinnahmen i.H.v. EUR 44,5 Mio., die überwiegend auf die Abschlagszahlung im Rahmen der mit EA Pharma/Eisai Gruppe unterzeichneten Lizenzvereinbarung zurückzuführen ist. Hinzu kamen Lizenzgebühren von Zambon für Xadago i.H.v. EUR 6,9 Mio. (2023: EUR 6,7 Mio.). Die Gesamterträge stiegen damit auf EUR 51,4 Mio. (2023: EUR 9,1 Mio.). Die Aufwendungen von Newron für Forschung und Entwicklung lagen mit EUR 13,6 Mio. über dem Vorjahr (EUR 13,2 Mio.), die Verwaltungs- und Gemeinkosten stiegen transaktionsbedingt auf EUR 11,5 Mio. (2023: EUR 7,5 Mio.). Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit belief sich auf EUR 17,6 Mio. (2023: EUR 10,1 Mio.), da die Abschlagszahlung erst im Januar 2025 einging. Die liquiden Mittel einschließlich kurzfristiger Finanzinstrumente lagen zum Jahresende bei EUR 9,8 Mio. (Jahresanfang: EUR 12,6 Mio.); im Januar 2025 flossen dem Unternehmen nach Abzug von Quellensteuern EUR 42 Mio. aus den Vereinbarungen mit EA Pharma/Eisai Group und Myung In Pharm zu.

Newron hat seine Position im Jahr 2024 und Anfang 2025 durch Lizenzvereinbarungen und eine gestärkte finanzielle Flexibilität weiter ausgebaut. Nach einem Jahr mit zahlreichen Meilensteinen im Entwicklungsprogramm für Evenamide erwartet Newron, 2025 auf seinen Fortschritten aufzubauen. Das Unternehmen plant, zu gegebener Zeit ein Update zu Evenamide zu veröffentlichen – einschließlich etwaiger Geschäftsentwicklungen. Ein wichtiges Ziel für 2025 ist die Stärkung der institutionellen Aktionärsbasis des Unternehmens und die Vorbereitung einer möglichen Registrierung der Aktien in den USA.

Die insgesamt verfügbaren Barmittel des Unternehmens, einschließlich der Erlöse aus den beiden Lizenzvereinbarungen, sollen die geplanten Entwicklungsprogramme und den laufenden Betrieb von Newron bis weit in das Jahr 2026 finanzieren.

Newron

Stefan Weber – CEO, +39 02 6103 46 26, pr@newron.com

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Newrons Geschäftsbericht 2024 steht auf der Website des Unternehmens zum Download zur Verfügung: www.newron.com/investors/reports-and-presentation/year/2024

