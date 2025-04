EQS-News: Circus SE stellt CA-1 Series 4 vor: Neue Generation des KI-Roboters geht in Serienproduktion

EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Circus SE stellt CA-1 Series 4 vor: Neue Generation des KI-Roboters geht in Serienproduktion



04.04.2025 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Circus SE stellt CA-1 Series 4 vor: Neue Generation des KI-Roboters geht in Serienproduktion

CA-1 Series 4 bringt umfassende Verbesserungen in allen Kernsystemen: neues elektromagnetisches Greifsystem, optimierte Induktionsmodule für mehr Energieeffizienz sowie ein vollständig überarbeitetes Hygienemodul

Das neue System liefert bis zu 500 Mahlzeiten pro Zutatenladung, ist über 450 kg leichter als der Vorgänger und verfügt über ein vollständig integriertes, KI-gestütztes Bestell- und Benutzerinterface

Die Produktion hat offiziell begonnen. Erste Auslieferungen der CA-1 Series 4 an Kunden starten im Sommer 2025 – ein bedeutender Meilenstein in Circus’ globaler Expansionsstrategie



München, 4. April 2025 – Circus SE (XETRA:CA1), ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Software und KI-Robotik im Food-Service-Bereich, kündigt heute den offiziellen Produktionsstart der CA-1 Series 4 an – der fortschrittlichsten Generation seines autonomen Systems für die Zubereitung von Gerichten. Entwickelt für die industrielle Skalierung, setzt die Series 4 neue Maßstäbe in Durchsatz, Intelligenz und Nutzererlebnis. Die Auslieferung an erste Kunden beginnt bereits im Sommer.

Die neue Series 4 basiert auf jahrelanger Entwicklung und Praxiserprobung und wurde mit einem komplett neu konzipierten System-Design ausgestattet – optimiert für maximale Leistung, Energieeffizienz und Modularität. Im Zentrum steht ein fortschrittliches Induktionsheizsystem mit profilierter Temperaturregelung und individuell anpassbarer Produktionsgeschwindigkeit, welches KI-gesteuerte Präzisionszubereitung ermöglicht. Eine neue Silo-Struktur sorgt für schnellere und zuverlässige Handhabung und erlaubt bis zu 500 Mahlzeiten pro Zutatenladung.

Ein neu entwickeltes elektromagnetisches Schnellwechsel-Greifsystem, kombiniert mit kollaborativen Roboterarmen, erhöht die Reaktionsgeschwindigkeit, reduziert Zykluszeiten und verbessert die Lebensdauer der Komponenten. Das überarbeitete Reinigungsmodul verfügt über einen industriellen Einzugsmechanismus und ein integriertes, intelligentes Reinigungsmodul für vollautomatische Hygienelösungen. Ein optimiertes Dosiersystem ermöglicht präzise Portionierung und schnelle Kartuschenwechsel während des Betriebs.

Über ein neues integriertes Touchscreen-Terminal mit KI-Voice-Ordering-Funktionalität wird der CA-1 zum ersten Robotik-System in der Food-Service Branche mit vollständig eingebundenem Bestellerlebnis.

Das System basiert auf einer intelligenten, KI-nativen Steuerungsarchitektur, die vollständig in das Circus OS integriert ist – für Echtzeit-Optimierung, intelligente Prozesssteuerung und vorausschauende Wartung. Durch die vollständig neu entwickelte Struktur und Materialwahl wurde das Gesamtgewicht des Systems um über 450 kg reduziert – ein bedeutender Vorteil in Bezug auf Logistik-, Versand- und Installationskosten.

„Gen 4 ist ein riesiger Schritt nach vorn für unser CA-1 System – in Design, Engineering und industrieller Fertigung. Wir setzen einen neuen Marktstandard für die autonome Produktion von Gerichten und vereinen Leistung, Intelligenz und Skalierbarkeit auf einer Plattform", sagt Nikolas Bullwinkel, CEO von Circus. „Das ist das Ergebnis unermüdlicher Ingenieursarbeit und starker interdisziplinärer Zusammenarbeit. Ein riesiges Kompliment an unser gesamtes Team bei Circus, das diese Series 4 des CA-1 zur Perfektion entwickelt hat.“

Mit dem Produktionsstart der Series 4 tritt Circus in die nächste Phase seiner internationalen Expansion ein – mit dem Ziel, KI-Robotik flächendeckend im globalen Food-Service-Markt zu etablieren.



Über Circus



Circus SE (XETRA: CA1) ist ein globales Technologieunternehmen im Bereich der Robotik und KI-Software in der Food-Service Branche und treibt Innovation sowie Autonomie in personalintensiven Branchen voran. Mit ihrem Kernprodukt, dem CA-1 Roboter, ist Circus Vorreiter in der Anwendung von KI-Robotik und integriert modernste Technologien in reale Betriebsabläufe und transformiert so die Food-Service-Branche. Durch die Verbindung von hochentwickelter Robotik, KI-gestützter Software und dem Anspruch, globale Herausforderungen zu lösen, gestaltet Circus die Zukunft autonomer Systeme und definiert die Zusammenarbeit von Mensch und KI neu. Mit Hauptsitz in Deutschland und einer stetig wachsenden internationalen Präsenz führt Circus die nächste Generation von KI-Anwendungen an.



Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

ir@circus-group.com

04.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2111624 04.04.2025 CET/CEST