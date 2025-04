ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Eskalierender Zollkrieg führt zu Ausverkauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der von US-Präsident Donald Trump losgetretene Handelskrieg hat den Dax am Freitag weiter abstürzen lassen. Nachdem China mit hohen Gegenzöllen auf die Zoll-Lawine aus den USA reagierte, konnte sich der Leitindex erst unter der Marke von 20.500 Punkte stabilisieren. Aus dem Handel ging der Dax 4,95 Prozent tiefer bei 20.641,72 Punkten. Der MDax gab um 5,46 Prozent auf 25.408,54 Zähler nach.

Schon an den beiden Vortagen hatte der Dax kräftig Federn gelassen, sodass sich ein mehr als acht Prozent großes Wochenminus angehäuft hat. Er verbuchte damit seinen größten Wochenverlust seit der Frühphase des russischen Überfalls auf die Ukraine im Frühjahr 2022. Auch 2025 trübte sich das Bild deutlich ein: Von einem Spitzenplus, das im März beim Rekord noch fast 18 Prozent groß war, ist mittlerweile nur noch ein 3,7 Prozent hohes Jahresplus übrig geblieben.

Laut dem DZ-Bank-Analysten Sören Hettler macht sich derzeit eine gewisse Panik an den Finanzmärkten breit. Anleger flüchteten in sichere Anlagen und die Kurse suchten ihren Boden. Durch die Ankündigung Pekings, ihrerseits Zölle auf US-Importe in Höhe von 34 Prozent zu erheben und Exportkontrollen auf seltene Erden einzuführen, habe die Furcht vor einer Eskalation des Handelskrieges auf globaler Ebene nochmals erheblich zugenommen.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es unter diesen Umständen am Freitag um 4,6 Prozent auf 4.878,31 Punkte abwärts. Er erreichte im Tagestief das Niveau, das er kurz vor Weihnachten hatte. In seiner Jahresbilanz ist er moderat ins Minus gerutscht.

Robuste US-Arbeitsmarktdaten, die am Nachmittag für den Monat März veröffentlicht wurden, spielten angesichts des Zollkriegs kaum eine Rolle an den internationalen Börsen. In den USA sackte der Dow Jones Industrial zuletzt um 3,4 Prozent ab, während der Nasdaq 100 3,8 Prozent verlor. Mittlerweile hat der technologielastige US-Index seit seinem Rekordhoch im Februar schon fast 20 Prozent eingebüßt. Er steht damit an der Schwelle zu einem sogenannten Bärenmarkt.

"Ob und inwieweit sich die Abwärtsspirale an den Aktienmärkten in den nächsten Tagen fortsetzen wird, dürfte vor allem von den beteiligten Regierungen abhängen", hieß es weiter vom DZ-Bank-Experten Hettler. "Sollte vor allem die US-Regierung klare Verhandlungsbereitschaft signalisieren, könnte das Bild vom 'Dealmaker-Trump' wieder in den Vordergrund rücken und für Beruhigung sorgen." Sollte er seine harte Gangart fortsetzten, seien weitere Rückschläge keineswegs ausgeschlossen. Dem Dax könne dann der Rutsch unter die Marke von 20.000 Punkten drohen.

Am deutschen Aktienmarkt wurden zyklische Werte, wie sie vor allem aus den industriellen Branchen kommen, besonders deutlich abgestoßen. Dies galt im Umfeld fallender Marktzinsen und steigender Wachstumsrisiken aber auch für Banken. Anteile der Deutschen Bank rutschten am Dax-Ende um fast zehn Prozent ab. Im 2025 lange stark gelaufenen Finanzsektor sieht die Bank of America unter den neuen Umständen besonders viel Abwärtsrisiko.

Zu den größeren Verlierern gehörten auch die Aktien von Infineon , die im Abwärtsstrudel des Technologiesektors 7,1 Prozent verloren. In der Halbleiterbranche hielt sich die Sorge, dass sich auch dieser Industriezweig nach den jüngsten Worten von Trump noch auf happige Zölle gefasst sein muss.

Im MDax brachen Gerresheimer um 14,5 Prozent ein. Beim Ringen um eine mögliche Übernahme des Spezialverpackungsherstellers schrumpft Kreisen zufolge die Zahl möglicher Bieter immer weiter. Die Beteiligungsgesellschaft KKR habe das zusammen mit Warburg Pincus gebildete Konsortium verlassen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Auch die im MDax enthaltenen Papiere der Online-Apotheke Redcare konnten sich dem schwachen Markt nicht ganz entziehen. Angesichts gut aufgenommener vorläufiger Quartalszahlen verloren sie aber letztlich nur 0,4 Prozent. Im ersten Jahresviertel profitierte der Medikamentenhändler weiter von einem starken Anstieg im Geschäft mit dem elektronischen Rezept, insbesondere in Deutschland./tih/he

--- Von Timo Hausdorf, dpa-AFX ---