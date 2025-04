Swiss Prime Site AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Swiss Prime Site kauft ikonische Büroliegenschaft am «Place des Alpes» inmitten von Genf



Zug, 4. April 2025

Transaktion im Rahmen des strategischen Umzugs von SGS von Genf nach Baar und des Abschlusses eines 10-jährigen Mietvertrags als «Single Tenant» einer Swiss Prime Site-Immobilie

Geschätzte zukünftige Mieteinnahmen nach Repositionierung der Liegenschaft in Genf von rund CHF 3.5 Mio. pro Jahr mit einer impliziten Rendite von 4.4%. Gespräche mit Mietinteressenten laufen

Transaktion repräsentiert ersten Umsetzungsschritt der laufenden Akquisitionspipeline mit Mieteinnahmen von insgesamt mehr als CHF 17 Mio. nach der Kapitalerhöhung vom Februar 2025

Swiss Prime Site erwirbt eine ikonische Büroliegenschaft am «Place des Alpes» an bester Lage in Genf. Die sehr zentral gelegene Immobilie, die rund fünf Gehminuten vom Hauptbahnhof liegt, und über einen unverbaubaren Seeblick verfügt, besteht aus einem historischen Altbau mit modernem Ausbaustandard sowie einem neueren Anbau aus dem Jahr 2001.

Die Immobilie ist aktuell der Hauptsitz des weltweit führenden Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen SGS, welches ebenso die Verkäuferin ist. Die Firma SGS verkauft das Gebäude im Zuge ihrer Hauptsitzverlegung von Genf nach Baar (Zug), wo sie als «Single Tenant» in das Gebäude «BLU BAAR» von Swiss Prime Site einziehen wird - ein neuer 10-jähriger Mietvertrag ab April 2025 wurde parallel zum Ankauf abgeschlossen. Bis zum Auszug voraussichtlich per Ende 2025 wird SGS als Einzelmieterin im Gebäude in Genf bleiben. Swiss Prime Site konnte sich unter anderem aufgrund der strategisch orientierten Partnerschaft mit den attraktiven neuen Mietflächen in Baar beim Ankauf durchsetzen.

Für die erworbene Liegenschaft in Genf ist nach dem Auszug eine Repositionierung für mehrere Mieter vorgesehen, um die Flächen im begehrten «Rive Droite»-Geschäftsquartier optimal wieder zu vermieten. Das Gebäude verfügt über mehrere Eingangsmöglichkeiten und ist mit der Aufteilung in Neu- und Altbau ideal für eine Ausweitung der Mieterschaft an prominenter Lage in Genf geeignet. Swiss Prime Site geht davon aus, dass nach kurzen Umbauarbeiten insbesondere für die Haustechnik und den Mieterausbau ab Mitte 2026 rund 5’800 m² an hochwertigen Flächen für etwa 300 Mitarbeitende zur Verfügung stehen werden. Erste Vorgespräche mit starken Interessensbekundungen von renommierten Mietern haben bereits stattgefunden. Swiss Prime Site rechnet mit Mieteinahmen von rund CHF 3.5 Mio. pro Jahr, was einer Bruttorendite nach Umbau von rund 4.4% entspricht. Neben der Lage und Qualität besticht die Liegenschaft durch sehr hohe Nachhaltigkeitsstandards: Der Gebäudebetrieb erfolgt bereits heute CO2-neutral durch ein Heiz- und Kühlsystem basierend auf einer Wärmepumpe mit Seewasseranschluss. Eine BREEAM-Zertifizierung ist noch für 2025 vorgesehen.

René Zahnd, CEO von Swiss Prime Site, sagt: «Der Erwerb dieser Liegenschaft an zentralster Lage in Genf passt perfekt in unser Portfolio, das auf moderne und zentral gelegene Immobilien ausgerichtet ist. Dass wir parallel SGS als Mieter bei uns begrüssen dürfen, freut uns sehr und unterstreicht die Attraktivität unseres Portfolios für grosse und erfolgreiche Unternehmen. Die Transaktion ist ein erster Schritt in der Realisierung unserer avisierten Akquisitionspipeline von insgesamt mehr als CHF 17 Millionen jährlichen Mieteinnahmen bis Anfang 2026.»

