EQS-Adhoc: DEUTZ erwirbt Entwickler von Elektrifizierungslösungen UMS

06.04.2025

DEUTZ erwirbt Entwickler von Elektrifizierungslösungen UMS

Köln, 6. April 2025 – Der DEUTZ-Konzern hat heute einen Kaufvertrag über 100% der Anteile an der UMS Holding B.V. („UMS“) mit Sitz in Oss, Niederlande, unterzeichnet. UMS ist ein Entwickler und Anbieter von Elektrifizierungslösungen insbesondere für Off-Highway-Fahrzeuge und agiert als fortgeschrittenes Start-up-Technologieunternehmen, das an der Schwelle zur Industrialisierung seiner Elektrifizierungsprodukte steht. Mit dem Erwerb tritt DEUTZ in einen aus Sicht des Vorstands strategisch bedeutenden Zukunfts- und Wachstumsmarkt ein, woraus sich erhebliche Chancen ergeben könnten.

UMS verfügt bereits über einen Auftragsbestand und Absichtserklärungen im hohen zweistelligen Mio.-€-Bereich u.a. von marktführenden, internationalen OEM-Kunden. Darüber hinaus ist das Unternehmen in konkreten Projektgesprächen mit weiteren Kunden u.a. aus den Branchen Baumaschinen und Defense. DEUTZ erwartet, dass sein Bereich New Technology erheblich vom Technologieportfolio und Kundenzugang von UMS profitieren wird und zusammen mit der Industrialisierungskompetenz des DEUTZ-Konzerns die Skalierung der Technologie von UMS in den kommenden Jahren wesentlich beschleunigt wird.

UMS hat rund 60 Mitarbeiter, der Umsatz lag 2024 bei rund 10 Mio. €, bei einem Ergebnis (EBITDA) leicht unter Break-even. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. DEUTZ finanziert den Erwerb aus liquiden Mitteln bzw. bestehenden Kreditlinien.

Der Vollzug der Übernahme steht unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, insbesondere der Erteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, und wird im Laufe des ersten Halbjahres 2025 erwartet.



Mark Schneider | Leiter Investor Relations, Kommunikation & Marketing

Tel.: +49 (0)221 822-3600 | E-Mail: Mark.Schneider@deutz.com



Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Meldung kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von DEUTZ beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage oder die Entwicklung des DEUTZ-Konzerns wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die DEUTZ in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen unter www.deutz.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

