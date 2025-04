ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt BASF auf 'Reduce' - Ziel 50 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF auf "Reduce" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Konstantin Wiechert hob in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Aktien aus dem europäischen Chemiesektor hervor, die aktuell aus Bewertungssicht einen Blick wert seien. So würden die Papiere von BASF derzeit hinsichtlich des Kurs-Buchwert-Verhältnisses nahe der Talsohle gehandelt. Zudem stimmten ihn die Bilanzstärke und das Geschäftsmodell der Ludwigshafener zuversichtlich, dass BASF eine stärkere Konjunkturabschwächung überstehen könnte./la/ajx

