ProSiebenSat.1 stellt Maria Kyriacou als Aufsichtsratschefin zur Wahl

ProSiebenSat.1 hat eine Kandidatin für die Aufsichtsratsspitze gefunden. Maria Kyriacou soll der Hauptversammlung Ende Mai als Mitglied für die Wahl in den Aufsichtsrat des Unternehmens vorgeschlagen werden, teilte der Medienkonzern am Montag in Unterföhring mit. Im Falle ihrer Wahl will die 54-Jährige dann für die Ernennung zur neuen Vorsitzenden des Kontrollgremiums kandidieren. Sie bringt laut Mitteilung über 30 Jahre Führungserfahrung unter anderem bei Paramount Global und Walt Disney mit.

Ende Januar hatte ProSiebenSat.1 bekannt gegeben, dass der aktuelle Chefaufseher Andreas Wiele nach dem regulären Ablauf seiner Wahlperiode keine weitere Amtszeit als Mitglied und Vorsitzender des Gremiums anstrebe. Zusätzlich zu seiner Nachfolge sollen die Aktionäre Ende Mai außerdem über die Wiederwahl zweier weiterer Aufsichtsratsmitglieder abstimmen.