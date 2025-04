EQS-News: MERKUR PRIVATBANK schlägt gleichbleibende Dividende von 0,50 EUR vor

EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): Dividende

München, 8. April 2025 – Trotz eines weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds haben die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der MERKUR PRIVATBANK KGaA in der Aufsichtsratssitzung am heutigen Tage eine gleichbleibende Dividende von 0,50 EUR pro Aktie verabschiedet. Beim aktuellen Aktienkurs von 15,00 EUR (Stand: 04.04.2025) führt dies zu einer Dividendenrendite von 3,3 % und die Ausschüttungsquote liegt bei 33,6 %.

Die MERKUR PRIVATBANK KGaA hat im Geschäftsjahr 2024 ihren profitablen Wachstumskurs fortgesetzt und gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches 2025, mit einem mittelfristig deutlichen Ausbau des Geschäftsvolumens, geschaffen. Die Bilanzsumme stieg dabei auf 4,04 Mrd. EUR (2024: 3,76 Mrd. EUR). Das Ziel im Bereich Assets under Management p.a. um 350,0 bis 400,0 Mio. EUR zu wachsen, wurde mit einem Anstieg von 600,0 Mio. EUR auf 4,14 Mrd. EUR übertroffen. Damit festigt die MERKUR PRIVATBANK ihre Position als zweitgrößte inhabergeführte Privatbank in Deutschland und setzt ihren Expansionskurs, mit einem klaren strategischen Ansatz, fort.

„Unser Geschäftsmodell als Bank und Partner für Unternehmer hat sich auch 2024 erneut bezahlt gemacht. Dies zeigen die zum Teil deutlichen Wachstumszahlen trotz eines weiterhin herausfordernden Marktumfelds. Dank der in den letzten Jahren getätigten Investitionen in neue Mitarbeiter und in die Digitalisierung sind wir sehr gut für das zukünftig geplante organische Wachstum aufgestellt. Damit wollen wir auch weiter unserem Anspruch gerecht werden, eine der erfolgreichsten inhabergeführten Privatbanken Deutschlands zu sein“, so Dr. Marcus Lingel, Vorsitzender der Geschäftsführung und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK.

Über die MERKUR PRIVATBANK:

Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von rund 4 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 510 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasinggesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus.

Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA (ISIN: DE0008148206 Börsenkürzel: MBK) sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar.

https://www.merkur-privatbank.de/

