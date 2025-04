BVB ohne Schlotterbeck bei Flicks Barça gefordert

BARCELONA (dpa-AFX) - Für Borussia Dortmund geht es am Mittwoch (21.00 Uhr) in der Champions League im Viertelfinale beim FC Barcelona um eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in der kommenden Woche. Im Hinspiel im Olympiastadion muss der BVB beim vom Coach Hansi Flick trainierten Tabellenführer der spanischen Liga antreten.

Das Team um Jungstar Lamine Yamal und Torjäger Robert Lewandowski hat in diesem Jahr noch kein Spiel verloren. Zudem müssen die Dortmunder auf einen Schlüsselspieler verzichten. Verteidiger Nico Schlotterbeck hat sich einen Meniskusriss im linken Knie zugezogen und wird rund sechs Monate fehlen. Ihn dürfte Waldemar Anton ersetzen.

Trotzdem rechnen sich die Dortmunder Chancen aus. Die Formkurve beim Team von Trainer Niko Kovac zeigte zuletzt wieder deutlich nach oben und in der Champions League klappte es in den vergangenen eineinhalb Jahren deutlich besser als in der Bundesliga. 2024 erreichte Dortmund sogar überraschend das Endspiel./lap/DP/men