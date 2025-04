Nasdaq-100 Index® - Historisch!

Für die jüngsten Entwicklungen beim Nasdaq-100® ist unsere Überschrift mehr als angebracht. In weniger als sieben Wochen sind die US-Technologiewerte vom Allzeithoch bei 22.223 Punkten auf 16.542 Punkte zurückgekommen. In der Spitze hat der Index damit um 25 % korrigiert. Historisch ist zudem die Tageshandelsspanne vom Wochenbeginn (1.600 Punkte), die sich zudem zum Großteil unterhalb des unteren Bollinger Bandes (akt. bei 17.463 Punkten) vollzog. Für ein negatives „Highlight“ sorgen die beiden Tagesverluste von über 5 % in Folge. Zwei derartige Verlusttage in Serie gab es weder 2022, noch beim Ausbruch der Corona-Pandemie, noch während der Finanzmarktkrise 2008/2009. Zwei Tage 5 %-Verlusttage nacheinander musste der Nasdaq-100® zuletzt 2001 verkraften. Per Saldo sorgen alle diese Argumente für eine sehr negative Börsenstimmung. Beispielsweise verharrt der CNN Fear & Greed Index seit Tagen im Zustand „extremer Angst“. Da der RSI auf Tages- und Wochenbasis bereits im überverkauften Terrain notiert, wird eine technische Gegenbewegung realistischer. Eine Rückkehr in die Bollinger Bänder definieren wir dabei als Signalgeber. Im Erfolgsfall gibt es auf der Oberseite zwei Abwärtskurslücken (obere Gapkanten bei 18.503/19.157 Punkten) zu schließen.

Nasdaq-100 Index® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Nasdaq-100 Index®

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.