IRW-News: Forge Resources Corp: Forge Resources stellt Update hinsichtlich seines vollständig genehmigtem Kohleprojekts La Estrella in Kolumbien bereit

IRW-PRESS: Forge Resources Corp: Forge Resources stellt Update hinsichtlich seines vollständig genehmigtem Kohleprojekts La Estrella in Kolumbien bereit

Vancouver, British Columbia (10. April 2025) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FWB: 5YZ) (FRG oder das Unternehmen) freut sich, über die Fortschritte beim Kohleprojekt La Estrella zu berichten. Nachdem die Errichtung des Hauptportals vollständig abgeschlossen ist, gehen die Untertagearbeiten entlang des 170 Meter langen Abstiegs kontinuierlich voran, um Zugang zu qualitativ hochwertigen Kohleflözen für das 20.000 t umfassende Großprobennahmeprogramm zu erhalten. Darüber hinaus hat das Unternehmen in neue Materialien und Ausrüstungen investiert, um die Erschließungsarbeiten zu unterstützen und sicherzustellen, dass das Projekt auf einem guten Weg bleibt, um seine Umsatzziele zu erreichen.

PJ Murphy, CEO von Forge Resources, sagte: Wir verzeichnen weiterhin beträchtliche Fortschritte bei unserem vollständig genehmigten Kohleprojekt La Estrella und ich bin unglaublich stolz auf die Leistung unseres Teams. Die aktive Untertageerschließung ist im Gange und wird durch den Abschluss der kritischen Standortvorrichtungen und die Beschaffung von wichtigen Ausrüstungen zur Unterstützung der aktuellen Betriebsphase ergänzt. Wir verzeichnen enorme Fortschritte bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie von Forge Resources Corp.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79187/04-10-25FRG-News2025_IRW_dePRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Arbeitsplatz und fertiggestelltes Portal

Pläne für die Errichtung des Bergbaucamps

Das Unternehmen prüft zurzeit mehrere Pläne und Entwürfe (Abbildung 2) für die Errichtung von Unterkünften am Standort, um unser wachsendes Team von Bergleuten und Technikern unterzubringen. Diese Initiative spiegelt unser Engagement für die Bereitstellung komfortabler, effizienter und sicherer Unterkunftslösungen wider, die das Wohlbefinden und die Produktivität unserer Arbeitskräfte steigern. Die Aufstellung von Unterkünften am Standort wird es ermöglichen, dass alle Schichten vor Ort bleiben können, was eine betriebliche Kontinuität gewährleistet und die Wegezeiten für unser Personal erheblich reduziert. Wir gehen davon aus, dass die Errichtung des Bergbaucamps unverzüglich beginnen wird, sobald die Planungen abgeschlossen sind und der Baupartner ausgewählt wurde.

Darüber hinaus ist Forge Resources Corp. bestrebt, für die Errichtung der Einrichtungen des Bergbaucamps lokale Arbeitskräfte und nachhaltig beschaffte Materialien einzusetzen. Durch die Beschäftigung von Fachkräften aus den umliegenden Gemeinden und die Einführung umweltfreundlicher Baupraktiken unterstützt das Projekt die wirtschaftliche Entwicklung in der Region und entspricht gleichzeitig unserem Engagement in puncto Umweltverträglichkeit. Die Kostenvorteile, die die Errichtung in Kolumbien mit sich bringt, steigern den Wert dieser Initiative zusätzlich, da sie eine effiziente Ressourcenzuweisung ermöglichen und gleichzeitig qualitativ hochwertige Unterkunftslösungen bieten. Dieser Ansatz stärkt nicht nur den Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde, sondern gewährleistet auch, dass die Bauarbeiten einen wirtschaftlichen Vorteil bieten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79187/04-10-25FRG-News2025_IRW_dePRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Vorgeschlagene Baupläne für die Unterkünfte des Camps

Projekterkundung

Das Führungsteam von Forge sucht weiterhin aktiv nach Möglichkeiten, sein Portfolio an kolumbianischen Kohleprojekten zu erweitern. Zurzeit werden Vorgespräche geführt, um den potenziellen Erwerb neuer Konzessionen auszuloten, einschließlich solcher, die bereits in Produktion sind, und anderer, die sich im Genehmigungsverfahren befinden. Diese Bestrebungen entsprechen dem Engagement des Unternehmens für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Ressourcenerschließung.

Über Forge Resources Corp.

Forge Resources Corp. ist ein an der kanadischen Börse notiertes Junior-Explorationsunternehmen. Das Unternehmen hält eine 60%ige Beteiligung an Aion Mining Corp., einem Unternehmen, das das vollständig genehmigte Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, erschließt. La Estrella enthält acht bekannte Flöze mit metallurgischer und thermischer Kohle. Weiters besitzt das Unternehmen auch eine Option auf das Projekt Alotta, ein aussichtsreiches Porphyr-Kupfer-Gold-Molybdän-Projekt, das 50 km südöstlich der Porphyrlagerstätte Casino im unvergletscherten Teil des Porphyr-/Epithermal-Gürtels der Dawson Range im kanadischen Territorium Yukon liegt.

Für das Board of Directors

PJ Murphy, CEO Forge Resources Corp.

info@forgeresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte der hierin gemachten Aussagen und hierin enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Informationen über die Übernahme von Aion. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Ansichten, Meinungen, Absichten und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Informationen. Sie beruhen auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen vorausgesagt oder prognostiziert wurden (einschließlich der Handlungen anderer Parteien, die sich bereit erklärt haben, bestimmte Dinge zu tun, und der Genehmigung durch bestimmte Regulierungsbehörden). Viele dieser Annahmen beruhen auf Faktoren und Ereignissen, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, und es kann nicht garantiert werden, dass sie sich als richtig erweisen werden. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Insbesondere kann nicht garantiert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion wie beschrieben oder überhaupt abgeschlossen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände bzw. die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, oder Analysen, Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf das Unternehmen, seine Finanz- oder Betriebsergebnisse oder seine Wertpapiere zu kommentieren. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Wir bemühen uns um das Safe-Harbor-Zertifikat.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79187

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79187&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA34630Q1090

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.