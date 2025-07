OTS: Heidelberger Druckmaschinen AG / HEIDELBERG startet positiv ins neue ...

HEIDELBERG startet positiv ins neue Geschäftsjahr - Prognose für 2025/26 bestätigt (FOTO) Heidelberg (ots) - - Umsatz und bereinigte EBITDA-Marge in Q1 deutlich über Vorjahresquartal - Solider Auftragseingang legt Basis für positive Geschäfts-entwicklung - Free Cashflow noch negativ, gegenüber Vorjahreszeitraum jedoch deutlich verbessert - MoU über System-Partnerschaft mit Defence-Spezialist VINCORION vereinbart - Jahresprognose bestätigt Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist positiv ins neue Geschäftsjahr 2025/26 gestartet. Auf Basis des hohen Auftragsbestandes aus dem Vorjahr lag der Umsatz im ersten Quartal mit 466 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahreswert (403 Mio. EUR). Besonders positiv entwickelten sich in diesem Zeitraum vor allem die Regionen Europa und Asien - letzteres zeigt, dass HEIDELBERG seine Position in Zukunftsmärkte wie Asien weiter ausbaut. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) verbesserte sich ebenfalls signifikant auf 20 Mio. EUR (Vorjahresquartal: -9 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge , die im Berichtszeitraum keine Sondereinflüsse enthielt, stieg entsprechend und betrug nach drei Monaten 4,4 Prozent (Vorjahresquartal: -2,3 Prozent). Neben dem steigendem Umsatzvolumen und verbesserter Produktionsauslastung zeigten hierbei die eingeleiteten Maßnahmen zur Kostensenkung Wirkung. Die planmäßige Umsetzung des Zukunftsplans und der Effizienzsteigerungen zahlen sich positiv auf die Steigerung der Profitabilität im laufenden Geschäftsjahr aus. Der Auftragseingang legte mit 559 Mio. EUR im ersten Quartal (Vorjahreswert: 701 Mio. EUR) auch im Nach-drupa-Jahr eine solide Grundlage für eine positive Geschäftsentwicklung, auch bedingt durch den erfolgreichen Verlauf der Messe China Print. "Aufgrund unserer globalen Marktposition und einer verbesserten Kostenbasis sind wir gut ins neue Geschäftsjahr gestartet", sagte Jürgen Otto, Vorstandsvorsitzender von HEIDELBERG. "Mit der Umsetzung unserer strategischen Maßnahmen im Kerngeschäft sowie neuen Optionen im Technology Umfeld, wie aktuell im Verteidigungssektor, blicken wir sehr zuversichtlich auf den Verlauf des Gesamtjahres." Der Free Cashflow war nach drei Monaten erwartungsgemäß negativ, konnte jedoch im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert werden: Mit -68 Mio. EUR (Vorjahreswert: -103 Mio. EUR) fällt er dank eingeleiteter Personal- und Effizienzmaßnahmen besser aus, als erwartet. Das Ergebnis nach Steuern hat sich im ersten Quartal mit -11 Mio. EUR erheblich gegenüber dem Vorjahreszeitraum (-42 Mio. EUR) verbessert. Ab dem 1. April 2025 berichtet HEIDELBERG in den Segmenten Print & Packaging Equipment, Digital Solutions & Lifecycle sowie HEIDELBERG Technology. Das Segment Print & Packaging Equipment umfasst Offset- und Flexo- sowie Pre- und Postpress-Lösungen für den Verpackungs- und Akzidenzdruck. Das Segment Digital Solutions & Lifecycle bündelt Produkte und Aktivitäten rund um Software, Service, Consumables und Digitaldruck. Im Segment HEIDELBERG Technology werden im Wesentlichen die Aktivitäten außerhalb des Kerngeschäfts subsumiert. Dies umfasst die Elektromobilität (Amperfied) sowie Industry (Produktions- und Technologielösungen für Drittunternehmen). Im Segment Print & Packaging Equipment legte der Umsatz im ersten Quartal um rund 42 Prozent auf 211 Mio. EUR zu. Das Segment Digital Solutions & Lifecycle blieb beim Umsatz mit 241 Mio. EUR auf Vorjahresniveau. Der Umsatz im Segment Technology Solutions lag nach drei Monaten ebenfalls auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Das bereinigte EBITDA konnte in allen Segmenten verbessert werden. "Der Verpackungsdruck erweist sich auch im ersten Quartal als Wachstumstreiber für unser Geschäft", so David Schmedding, Vorstand Technologie und Vertrieb von HEIDELBERG. "Diese Entwicklung unterstreicht unsere Wachstumsstrategie, das Portfolio als Systemintegrator für dieses wichtige Marktsegment kontinuierlich und gezielt auszubauen. Mit dem Erwerb der Technologie und Markenrechte von Polar Mohr zur Steigerung der Produktivität der Wertschöpfungsketten in der Verpackungs- und Etikettenproduktion belegen wir diesen Ansatz." Wachstumspotenziale sieht das Unternehmen im Kerngeschäft in einer führenden Rolle als Systemintegrator im Verpackungs- und Digitaldruck mit hybriden Drucklösungen sowie dem Software- und Servicegeschäft in einem digitalen Ökosystem. Im Bereich Technology steht der Ausbau des Betriebs von Ladeinfrastruktur inklusive DC-Technologie und die Erschließung neuer Marktsegmente im Fokus. MoU über System-Partnerschaft mit Defence-Spezialist VINCORION vereinbart HEIDELBERG hatte sich erstmals mit einem konkreten Projekt im Verteidigungssektor positioniert und ein MoU (Absichtserklärung) über eine System-Partnerschaft mit der VINCORION Advanced Systems GmbH vereinbart. Mit dieser Kooperation betritt HEIDELBERG den Defence-Markt mit der Entwicklung, Industrialisierung und dem Bau von Energieregelungs- und -verteilungssystemen für VINCORION. Ziel von HEIDELBERG ist es, sich als verlässlicher Partner hochwertiger Produkte zu etablieren und diese Rolle innerhalb der Verteidigungsbranche schrittweise auszubauen. Jahresprognose bestätigt Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 wird nach dem positiven Start bestätigt. Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken erwartet das Unternehmen, vorausgesetzt, dass das globale Wirtschaftswachstum nicht schwächer ausfällt, als von den Instituten prognostiziert, einen Umsatz in Höhe von rund 2.350 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025/26 (2024/25: 2.280 Mio. EUR). Die um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA-Marge soll gegenüber dem Vorjahr auf bis zu 8 Prozent steigen (Vorjahr: 7,1 Prozent). Über HEIDELBERG: Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Geschäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf den Ausbau neuer Geschäftsfelder im Industriegeschäft wie den hochpräzisen Anlagenbau mit integrierter Steuerung, Automatisierungstechnik und Robotik sowie die wachsenden Green Technologies. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen optimal für zukünftiges Wachstum positioniert. Bild 1: HEIDELBERG entwickelt und produziert innovative Steuerungs- und Leistungselektronik. Mit dieser Kerntechnologie will das Unternehmen neue Geschäftsfelder, wie im Verteidigungssektor, erschließen. Bild 2: HEIDELBERG beherrscht in einer Druckmaschine das hochproduktive Zusammenspiel von Mechanik, Elektrik, Elektronik und Software. Pressemappe 175 Jahre HEIDELBERG - Home of Print | HEIDELBERG (https://www.heide lberg.com/global/en/about_heidelberg/press_relations/press_kits/2025_1/175_years _heidelberg.jsp) Bildmaterial und weitere Informationen über das Unternehmen stehen im Investor-Relations (https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/invest or_relations/overview_1.jsp) - und Presseportal (https://www.heidelberg.com/glob al/de/about_heidelberg/press_relations/press_release/ov_press_lounge.jsp#%3B1475 %3B0%3B0%3B0%3B%3Bscore%3B0) der Heidelberger Druckmaschinen AG unter http://www.heidelberg.com zur Verfügung. Wichtiger Hinweis: Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden. 