TAGESVORSCHAU: Termine am 11. April 2025

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 11. April 2025

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/25 07:00 DEU: Gerresheimer, Q1-Zahlen (10.00 h Call Analysten) 07:30 DNK: Tryg, Q1-Zahlen 09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung 10:00 DEU: BayernLB, Bilanz-Pk, München 12:15 USA: Blackrock, Q1-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 13:00 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen 15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:00 GBR: Industrieproduktion 2/25 08:00 GBR: Handelsbilanz 2/25 08:00 GBR: BIP 2/25 08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig) 08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/25 08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig) 08:00 DEU: Insolvenzen 1/25 + Schnellindikator 3/25 09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/25 (endgültig) 09:00 CHE: SECO Verbrauchervertrauen 3/25 14.00 POL: Leistungsbilanz 2/25 14:00 POL: Handelsbilanz 2/25 14:30 USA: Erzeugerpreise 3/25 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/25 (vorläufig) SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Start der neuen MAN-Batteriefertigung in Nürnberg u.a. mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU), Alexander Vlaskamp, CEO MAN Truck & Bus, Michael Kobinger, Produktionsvorstand MAN Truck & Bus 09:30 POL: Treffen der Euro-Gruppe und erster Tag des informellen Treffens der EU-Finanzminister + 11.45h Pk Euro-Gruppe mit Teilnahme von EZB-Präsidentin Christine Lagarde + 17.00 Pk Finanzministertreffen

