SAP-Chef verdient fast 19 Millionen Euro

SAP-Vorstandschef Christian Klein ist der bestbezahlte Lenker eines Dax-Unternehmens.

Mit einer Vergütung von 18,98 Millionen Euro löste er in der Gehalts-Rangliste der Chefs der 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen in Deutschland im vergangenen Jahr Mercedes-Chef Ola Källenius ab, der mit leichten Einbußen und 12,49 Millionen Euro auf Rang drei abrutschte.

Der Gehaltssprung des 44-jährigen Klein liegt an der SAP-Aktie, an deren Entwicklung seine Langfrist-Boni gekoppelt sind. Ihr Kurs hat sich in den Jahren von 2021 bis 2024, die für die Berechnung maßgeblich sind, mehr als verdoppelt. Für Klein bedeutete das 13,57 Millionen Euro extra. Mehr als er bekam in einem Jahr zuletzt 2021 der damalige Linde-Chef Steve Angel.

Insgesamt sechs Dax-Chefs lagen im vergangenen Jahr laut der von der Nachrichtenagentur Reuters errechneten Gehalts-Rangliste über der Zehn-Millionen-Euro-Marke, 2023 waren es nur zwei. Dabei trennt sich finanziell die Spreu vom Weizen: Bekamen 2023 noch 20 Vorstandschefs mehr als sechs Millionen Euro, waren es 2024 nur 16. Das liegt auch daran, dass es bei sechs Unternehmen zu einem Führungswechsel kam, so dass sich jeweils zwei Manager das Chef-Gehalt teilen mussten. Von denen, die das gesamte Jahr im Amt waren, erhielten 20 eine höhere Vergütung, 14 eine geringere.

Nach Berechnungen des "Handelsblatts" haben sich die "gewährten und geschuldeten Vergütungen" der Dax-Chefs, auf denen auch die Reuters-Rangliste beruht, im Schnitt um zehn Prozent erhöht. Diese sind allerdings nur zum Teil ein Spiegel der Erfolge des vergangenen Jahres. Denn darin enthalten sind neben den Festgehältern nicht nur die Jahres-Boni, sondern auch die 2024 fälligen Langfrist-Boni, die für die Leistungen aus der Vergangenheit gezahlt werden.

Beiersdorf-Chef bekommt fünfmal mehr als 2023

Auf der Ausschüttung von Langfrist-Boni für vier Jahre fußt der größte Gehaltssprung eines Dax-Chefs. Bei Vincent Warnery von Beiersdorf war im vergangenen Jahr ein Bonus von fast elf Millionen Euro für die vier Jahre von 2021 bis 2024 fällig, durch den sich die Vergütung des Franzosen auf 13,19 Millionen Euro mehr als verfünffachte.

Anderen winken erst in einigen Jahren hohe Ausschüttungen: So liegt Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing nach der aktuellen Rangliste der "gewährten und geschuldeten Vergütung" mit 4,88 Millionen Euro unter ferner liefen. Sobald seine für die Milliardengewinne des Geldhauses in den Jahren 2023 und 2024 zugesagten Langfrist-Boni fällig werden, kann er mit annähernd zehn Millionen Euro rechnen.

Zu den Gehalts-Verlierern des Jahres gehören Björn Gulden von Adidas und Oliver Zipse von BMW. Gulden verdiente 20 Prozent weniger, weil der Sportartikelhersteller die Latte für die Boni höher legte. Bei Zipse schlug sich der Gewinneinbruch von BMW stärker im Gehalt nieder als bei den beiden anderen Vorstandschefs der deutschen Autobauer, Ola Källenius (Mercedes-Benz) und Oliver Blume (Volkswagen und Porsche AG), die noch bei zweistelligen Millionenbeträgen landeten.

SAP versüßt Vorstand den Abschied mit 21 Millionen

Der größte Zahltag für Dax-Vorstände ist aber oft erst, wenn sie das Unternehmen - mehr oder weniger freiwillig - verlassen. Denn dann werden hohe Abfindungen fällig. Deshalb war Vorstandschef Klein unter den SAP-Vorständen auch nicht der Top-Verdiener. Chief Revenue Officer Scott Russell, der im Sommer 2024 gehen musste, kassierte nicht nur den Langfrist-Bonus und seine normale Vergütung, sondern auch eine Abfindung von fast 13 Millionen Euro, was sich auf 21,46 Millionen Euro summierte. Und auch Marketing-Chefin Julia White wurde der Abschied mit neun Millionen Euro versüßt, womit ihr für das Jahr 2024 insgesamt 17,12 Millionen zustanden.