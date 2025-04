EQS-News: HAMBORNER REIT AG: Langfristige Vermietung von Büroflächen im Objekt Kiel

EQS-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Immobilien

HAMBORNER REIT AG: Langfristige Vermietung von Büroflächen im Objekt Kiel



15.04.2025 / 07:00 CET/CEST

Duisburg, 15. April 2025 – Die HAMBORNER REIT AG hat einen wichtigen Vermietungserfolg erzielt und den Vertrag mit dem Bestandsnutzer Regus, einem Konzept der International Workplace Group (IWG), vorzeitig bis zum Jahr 2035 verlängert.

Das Mietobjekt in der Kaistraße 90 befindet sich an einem etablierten Bürostandort in attraktiver Innenstadtlage direkt an der Kieler Förde und in unmittelbarer Nähe des Kieler Haupt- und Busbahnhofs.

Die Immobilie verfügt über eine Gesamtfläche von rund 6.700 m² und befindet sich seit ihrer Fertigstellung im Jahr 2017 im Bestand der HAMBORNER. Seit dem Jahr 2018 bietet der Nutzer Regus auf ca. 2.000 m² flexible Bürolösungen, Meetingräume und Coworking-Flächen an. Zu den weiteren Nutzern des Objekts zählen u.a. die Versicherungsgesellschaften BARMER und Allianz.

„Wir freuen uns sehr über die langfristige Vertragsverlängerung mit unserem Mieter. Der Vertragsabschluss unterstreicht nicht nur das Vertrauen und die Zufriedenheit des Nutzers mit der Immobilie, dem Standort und unseren Dienstleistungen als Vermieter, sondern sendet auch positive Signale hinsichtlich der Zukunft und Nutzung von modernen Büroimmobilien, die weiterhin ein wichtiger Bestandteil unseres Portfolios sind.“, kommentiert Sarah Verheyen, COO/CIO der HAMBORNER REIT AG.

Mit dem Abschluss dieses Mietvertrages bleibt das Gebäude weiterhin voll vermietet und die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge steigt auf rund 7,2 Jahre.

ÜBER DIE HAMBORNER REIT AG

Die HAMBORNER REIT AG ist eine im SDAX gelistete Aktiengesellschaft, die ausschließlich im Immobiliensektor tätig ist und sich als Bestandshalter für renditestarke Gewerbeimmobilien positioniert. Das Unternehmen verfügt als Basis nachhaltiger Mieterträge über ein bundesweit gestreutes diversifiziertes Immobilienportfolio mit einem Gesamtwert von rd. 1,4 Mrd. Euro. Den Schwerpunkt des Bestandes bilden moderne Büroobjekte an etablierten Standorten sowie attraktive Nahversorgungsimmobilien wie großflächige Einzelhandelsobjekte, Fachmarktzentren und Baumärkte in zentralen Innenstadtlagen, Stadtteilzentren oder stark frequentierten Stadtrandlagen deutscher Groß- und Mittelstädte.

Die HAMBORNER REIT AG zeichnet sich durch langjährige Erfahrung im Immobilien- und Kapitalmarkt, ihre attraktive Dividendenstrategie sowie ihre schlanke und transparente Unternehmensstruktur aus. Die Gesellschaft ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) und profitiert auf Gesellschaftsebene von der Befreiung von Körperschaft- und Gewerbesteuer.

KONTAKT

Jacqueline Steuer

Associate Investor Relations, Financing & Corporate Communications

Tel.: +49 (0)203 54405-63

Mail: info@ir.hamborner.de

Web: www.hamborner.de

