IRW-News: ACCESS Newswire: OMP wird als führender Anbieter in puncto Ability to Execute im Gartner(R) Magic Quadrant(TM) 2025 für Lieferkettenplanungslösungen eingestuft

ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 17. April 2025 / OMP, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Lieferkettenplanung, wurde zum 10. Mal in Folge als ein führender Anbieter im Gartner Magic Quadrant angeführt. Nach Ansicht von OMP, das in erster Linie für seine Ability of Execute (Umsetzungsfähigkeit) ausgezeichnet wurde, trägt diese Anerkennung seiner stetigen Entwicklung von innovativen Lösungen und messbaren Geschäftsergebnissen für globale Lieferketten Rechnung.

Eine bewährte Plattform für höchst komplexe Planungsanforderungen

OMP führt seine kontinuierlichen Fortschritte auf die Leistungsfähigkeit von Unison Planning zurück, einer bewährten Plattform für alle Anforderungen der Lieferkettenplanung - von der Strategiefindung bis zum Betrieb und von der Nachfrage bis zum Angebot. Als offene, Cloud-native und KI-gesteuerte Plattform ist Unison Planning darauf ausgelegt, den sich entwickelnden Anforderungen dynamischer globaler Lieferketten nachzukommen. Mit der Plattform können Unternehmen intelligentere und schnellere Entscheidungen treffen und über komplexe Netzwerke hinweg effektiver zusammenarbeiten.

Die heutigen Führungskräfte in der Lieferkette müssen Entscheidungen im Gleichschritt mit Geschäftsentwicklungen treffen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Nur so können sie mit Zöllen, geopolitischen Verschiebungen und Störungen umgehen und gleichzeitig neue Chancen nutzen, sagt Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer bei OMP.

Intelligentere, schnellere Planung mit KI im Zentrum

Der entscheidungsorientierte Planungsansatz von OMP macht von KI Gebrauch, um realistische Szenarien zu generieren, die dazu beitragen, dass die Lieferketten von Unternehmen flexibel und widerstandsfähig bleiben.

Mit Unison Planning können Unternehmen datengesteuerte Entscheidungen effizienter treffen, sagt Tom Wouters, Chief Product Officer bei OMP. Unser KI-gestützter Ansatz ermöglicht eine proaktive Optimierung der Abläufe in der Lieferkette, während OMP Companion, unser generativer KI-Assistent, die Benutzerakzeptanz und die Zusammenarbeit fördert, sodass der volle Wert der Plattform erschlossen werden kann.

Gemeinsame Innovation in Aktion

Die Innovationsstrategie von OMP fußt auf einer engen Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Plattform unter direkter Berücksichtigung realer Herausforderungen der globalen Lieferketten weiterentwickelt wird.

Wir sind begeistert von unseren gemeinsamen Innovationsinitiativen, die für unsere langjährigen Kunden und Partner echte Ergebnisse liefern, so Philip Vervloesem weiter. Wir glauben, dass das diesjährige Ranking unseren Ansatz bestätigt, die schwierigsten Herausforderungen unserer Kunden gemeinsam zu lösen und das Wachstum in unserem gesamten Ökosystem zu fördern.

Kundenerfolg durch strategische langfristige Partnerschaften

OMP genießt das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen wie AstraZeneca, Dow, Johnson & Johnson und Nestlé und liefert durch starke Partnerschaften weiterhin skalierbare Ergebnisse in allen Branchen.

Wir sind stolz auf unsere von Vertrauen geprägten Partnerschaften mit führenden weltweit tätigen Unternehmen in unseren Zielbranchen, meint Paul Vanvuchelen, CEO von OMP. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Anerkennung unsere 40 Jahre tiefgreifender Erfahrung in der Lieferkettenplanung widerspiegelt, und ich danke unseren engagierten Teams, treuen Kunden und Partnern für ihre anhaltende Unterstützung.

Über den Gartner Magic Quadrant

Der Gartner Magic Quadrant 2025 für Lieferkettenplanungslösungen, der im April 2025 veröffentlicht wurde, bewertet Anbieter in puncto Ability to Execute (Umsetzungsfähigkeit) und Completeness of Vision (umfassende Vision) und hilft Wirtschaftsführern, die richtigen Partner in einem komplexen und sich schnell entwickelnden Markt zu identifizieren.

Weitere Informationen über die Position von OMP als führender Anbieter im Gartner Magic Quadrant und die Zukunft der Lieferkettenplanung finden Sie im vollständigen Bericht hier.

