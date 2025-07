IRW-News: Clean Air Metals Inc.: Clean Air Metals beginnt die Bohrungen des abfallenden Ziels im Vorkommen Escape

IRW-PRESS: Clean Air Metals Inc.: Clean Air Metals beginnt die Bohrungen des abfallenden Ziels im Vorkommen Escape

THUNDER BAY, ON / ACCESS Newswire / 22. Juli 2025 / Clean Air Metals Inc. (Clean Air Metals oder das Unternehmen) (TSXV:AIR) (FWB:CKU) (OTCQB:CLRMF) freut sich, sein bevorstehendes Sommerbohrprogramm 2025, das auf die Prüfung der abfallenden Erweiterung des Vorkommens Escape im zu 100 % unternehmenseigenen Kritische-Mineralien-Projekt Thunder Bay North (TBN) abzielt, bekanntzugeben. Ein erstes 900-Meter-Bohrloch, das auf eine von drei neu identifizierten Ballroom-artigen übereinstimmenden magnetischen und leitfähigen Anomalien ausgerichtet ist, beginnt diese Woche. Das Programm soll je nach Ergebnissen skalierbar sein.

Ziel der abfallenden Erweiterung im Vorkommen Escape

Das Vorkommen Escape (Escape) ist ein wesentlicher Bestandteil des Projekts Thunder Bay North (TBN) und repräsentiert ungefähr 40 % des gesamten Metallgehalts der geschätzten 14 Millionen Tonnen angedeuteter Ressourcen (Technischer Bericht NI 43-101 zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, SLR Consulting Canada Ltd. vom 19. Juni 2023) mit einem Gehalt von 2,4 Millionen Unzen Platin-Äquivalent.

Die abfallende Erweiterung Escape (Abbildung 1) soll das beste Potenzial einer bedeutenden Ressourcenerweiterung im Projekt Thunder Bay North bieten. Das Unternehmen arbeitet seit 2023 an der Verbesserung der Zielbestimmung in diesem Gebiet, zunächst mit der Identifizierung einer großen ungeprüften magnetischen Anomalie, die sich von der bekannten hochgradigen Zone Escape aus über eine Entfernung von 2,5 Kilometern erstreckt (siehe Pressemeldung vom 29. August 2023).

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80437/CleanAir_220725_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Karte der gesamten luftgestützten magnetischen Intensität mit Drahtgittern der durch Bohrungen bestimmten Leitstrukturen in Escape und Current. Das Escape-Raster mit seismischen Sensoren ist weiß dargestellt.

Im Frühjahr 2025 beauftragte das Unternehmen einen Experten für magnetotellurische (MT) geophysikalische Untersuchungen mit der erneuten Auswertung historischer MT-Daten für das Ziel der Erweiterung. Die Auswertung identifizierte drei übereinstimmende magnetische und EM-Anomalien (Abbildung 2) mit Eigenschaften, die der kürzlich durch Bohrarbeiten bestätigten Ballroom-Mineralisierung im Vorkommen Current stark ähneln (siehe Pressemeldungen vom 3. Oktober 2024 und 15. April 2025). Sie identifizierte außerdem die bekannte hochgradige Zone in Escape eindeutig und liefert zusätzliches Vertrauen in diese drei Ziele.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80437/CleanAir_220725_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2. Lage der neu identifizierten Ballroom-ähnlichen magnetischen und leitfähigen Anomalien mit einem Modell der abfallenden Erweiterung im Vorkommen Escape.

Die EM-Untersuchung des ersten Bohrlochs und der Bohrung soll das Ziel BH 25-01 (Abbildung 3) prüfen. Dieses Ziel stimmt mit den EM-Bohrlochanomalien, die in historischen Bohrlöchern in diesem Gebiet identifiziert wurden, überein. Es liegt außerdem ungefähr 300 Meter östlich der östlichsten, durch Bohrungen definierten Ausdehnung des Vorkommens Escape, die die hochgradige Zone von Escape umfasst. Highlights der in der Pressemitteilung vom 29. Oktober 2020 veröffentlichten hochgradigen Ergebnisse umfassen:

- 98,9 Meter mit 1,89 g/t Pd, 1,40 g/t Pt, 0,69 % Cu und 0,35 % Ni aus einer Tiefe von 324,4 Metern in Bohrloch ELR20-025, einschließlich 19,2 Meter mit 4,09 g/t Pd, 2,90 g/t Pt, 1,42 % Cu und 0,75 % Ni aus einer Tiefe von 392,5 Metern;

- 39,2 Meter mit 2,61 g/t Pd, 1,94 g/t Pt, 0,99 % Cu und 0,61 % Ni aus einer Tiefe von 395,0 Metern in Bohrloch ELR20-028, einschließlich 21,70 Meter mit 3,70g/t Pd, 2,69 g/t Pt, 1,40 % Cu und 0,89 % Ni aus einer Tiefe von 398,1 Metern;

- 96,0 Meter mit 1,63 g/t Pd, 1,22 g/t Pt, 0,61 % Cu und 0,34% Ni aus einer Tiefe von 326,8 m Metern in Bohrloch ELR20-008, einschließlich 18,0 Meter mit 3,20 g/t Pd, 2,29 g/t Pt, 1,17 % Cu und 0,76% Ni aus einer Tiefe von 391,8 Metern.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80437/CleanAir_220725_DEPRCOM.003.png

Abbildung 3. Traversaler MT 2D-Abschnitt, der das Ziel BH 25-01 beschreibt.

Lionnel Djon, Vice President of Exploration von Clean Air Metals, kommentierte: Die neuen geophysikalischen Untersuchungen lieferten äußerst ansprechende Ballroom-ähnliche Bohrziele in der abfallenden Erweiterung Escape. Wir sehen dem Beginn der Bohrprüfungen dieser Ziele, die gemeinsam die beste Chance für eine bedeutende Erweiterung der hochgradigen Pt-Pd-Cu-Ni-Sulfidmineralisierung in Thunder Bay North darstellen, mit Spannung entgegen.

Update zur Weiterentwicklung des Projekts Thunder Bay North

Das Unternehmen arbeitet weiterhin an einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie zum Projekt Thunder Bay North. Diese Studie basiert teilweise auf den erfolgreichen Bohrprogrammen im Jahr 2024 und Anfang 2025, die die hochgradigen Ballroom-Strukturen im Vorkommen Current erweiterten, und verleiht Zuversicht in die Entwicklung eines robusten, hochgradigeren Produktionsmodells, das das Potenzial für die Aufbereitung gegen Gebühr in einer externen Verarbeitungsanlage (Toll Milling) verbessert. Das Unternehmen verstärkte auch die Umweltüberwachung im Projekt, die für die Genehmigung weiterer Explorationsarbeiten von entscheidender Bedeutung ist.

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals, äußerte: Die Identifizierung der durch geophysikalische Untersuchungen begrenzten bohrbereiten Ziele in der abfallenden Erweiterung Escape bedeutet einen wichtigen Durchbruch für das Unternehmen und zeigt uns den Weg vorwärts bei der Erweiterung der hochgradigsten Komponenten der bestehenden globalen Mineralressource TBN. Zu einer Zeit, in der der breitere Markt den Vorteil der Investition in PGE-Projekte erkannt hat, was sich in der Aufwertung der Platin- und Palladium-Preise widerspiegelt, sind wir begeistert, die Exploration nach hochgradiger Mineralisierung in Escape fortzuführen und die Arbeiten an einer neuen vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie, die sich auf die hochgradigeren Gebiete in den Vorkommen Escape und Current konzentriert, aufzunehmen.

Bevorstehende Hauptversammlung 2025

Clean Air Metals wird seine Hauptversammlung 2025 am 29. Juli 2025, um 13:30 EDT (19:30 Uhr MEZ), virtuell unter http://momentum.adobeconnect.com/cleanairagm2025/, abhalten. Aktionäre können sich zur Abstimmung bis Freitag, 25. Juli 2025, um 13:30 EDT (19:30 Uhr MEZ) registrieren. Informationsrundschreiben, Vollmachtsformulare und Abstimmungsanweisungen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter Annual General Meeting | Clean Air Metals Inc.

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Lionnel Djon, Ph.D., P.Geo., ein gemäß National Instrument 43-101 qualifizierter Sachverständiger und Vice President of Exploration des Unternehmens, hat alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Clean Air Metals

Clean Air Metals ist ein Erschließungs- und Explorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Vorzeigeprojekt für kritische Minerale Thunder Bay North (TBN) vorantreibt, welches sich 40 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario befindet. Das Projekt TBN, das über eine Straße zugänglich ist und an eine bestehende Infrastruktur angrenzt, beherbergt zwei (2) Lagerstätten - die Lagerstätten Current und Escape, welche nur 2,5 km voneinander entfernt liegen. Zusammen enthalten die Lagerstätten eine angedeutete Mineralressource von 13,8 Mio. t mit 2,4 Mio. Unzen Pt Äq. (technischer Bericht zum Projekt Thunder Bay North, Ontario, Kanada, NI43-101, SLR Consulting Canada Ltd, 19. Juni 2023), mit bedeutendem Erweiterungspotenzial in vertikaler Richtung.

Das Projekt TBN ist als eine der seltenen vorrangigen Platinressourcen außerhalb von Südafrika in einer stabilen und bergbaufreundlichen Jurisdiktion gelegen und profitiert von langjährigen Beziehungen zu den einheimischen First Nations. Mit seinem bewährten technischen Team ist Clean Air Metals dazu entschlossen, die Ressourcen auf dem Projekt TBN zu erweitern und einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Soziales Engagement

Clean Air Metals Inc. erkennt an, dass das Projekt für kritische Minerale Thunder Bay North in einem Gebiet liegt, das von dem Robinson-Superior-Abkommen von 1850 erfasst ist und die Territorien der Fort William First Nation, Red Rock Indian Band, Biinjitiwabik Zaaging Anishinabek und Kiashke Zaaging Anishinaabek beinhaltet. Clean Air Metals erkennt ferner die Beiträge der Métis Nation of Ontario, Region 2 und der Red Sky Métis Independent Nation zu der reichen Geschichte unseres Gebietes an.

Das Unternehmen schätzt die Möglichkeit, in diesen Territorien zu arbeiten, und verbleibt engagiert in Bezug auf Anerkennung und Respekt gegenüber denen, die seit ältester Zeit auf dem Land gelebt, es durchquert und sich dort versammelt haben. Clean Air Metals verpflichtet sich dazu, das indigene Erbe umsichtig zu behandeln und bekennt sich zu seinen Verpflichtungen, mit den First Nations, Métis und Inuit auf Basis der Grundsätze des gegenseitigen Vertrauens, des Respekts, der Gegenseitigkeit und der Zusammenarbeit im Geist der Versöhnung eine respektvolle Beziehung zu bilden, zu pflegen und anzuregen.

FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS

Mike Garbutt

Mike Garbutt, CEO von Clean Air Metals Inc.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.cleanairmetals.ca oder kontaktieren Sie:

Mia Boiridy

Director of Communications and Investor Relations

250-575-3305

mboiridy@cleanairmetals.ca

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Informationen, die auf Annahmen des Managements, Prognosen zukünftiger Ergebnisse und Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen beruhen. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen, sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: politische und regulatorische Risiken im Zusammenhang mit dem Bergbau und der Exploration; Risiken im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung von Börsennotierungen; Risiken im Zusammenhang mit Umweltvorschriften und -haftung; das Potenzial für Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsaktivitäten oder dem Abschluss von Machbarkeitsstudien; die Ungewissheit der Rentabilität; Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der Interpretation von Bohrergebnissen, der Geologie, dem Gehalt und der Kontinuität von Mineralvorkommen; Risiken im Zusammenhang mit der inhärenten Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen und dem Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Ergebnisse von Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien und die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations-, Erschließungs- oder Abbauergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; Risiken im Zusammenhang mit Rohstoffpreisschwankungen; und andere Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Aussichten, Konzessionsgebieten und Geschäften des Unternehmens, die an anderer Stelle in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens ausführlich beschrieben werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Erwartungen oder Prognosen des Unternehmens abweichen.

